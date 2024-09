Amburgo sta attualmente esaminando l'impegno dei club nel coprire le spese della polizia.

Hamburg intende coprire le spese della presenza della polizia alle partite di calcio, facendole sostenere dai club calcistici. Il Parlamento di Amburgo, con il supporto della coalizione rosso-verde, ha approvato questo piano. Questa modifica riguarderebbe sia la squadra di Bundesliga FC St. Pauli che l'Hamburger SV della seconda divisione. Attualmente, i fondi pubblici coprono queste spese di sicurezza.

Secondo la risoluzione, l'amministrazione rosso-verde, subordinata alla decisione della Corte Costituzionale Federale riguardo all'ordinanza sulle tasse di Bremen per "eventi a scopo di lucro", spingerà per un'indagine a livello nazionale o interregionale su un fondo mutualistico per coprire i costi della polizia per le partite di calcio.

Brema emette fatture al Werder Bremen

A Brema, la squadra di Bundesliga Werder Bremen ha già ricevuto fatture per le spese aggiuntive di polizia durante le partite ad alto rischio. La DFL sta attualmente contestando questo in Corte Costituzionale. Se le regolamentazioni di Brema dovessero proseguire, potrebbe essere istituito un fondo condiviso per le spese della polizia. Il Senato di Amburgo dovrebbe discutere ulteriori misure preventive di sicurezza con i club calcistici di Amburgo, la DFL, la DFB, l'Unità Centrale di Informazione per gli Impieghi Sportivi e la Polizia Federale, come richiesto dal Parlamento.

L'esperto di interno SPD Soeren Schumacher ha dichiarato: "Ci sono cose che accadono intorno al calcio che non sarebbero tollerate altrimenti", riferendosi a problemi come insulti verbali, razzismo o violenza sessuale. Anche se c'è un lavoro preventivo encomiabile, ha argomentato, non è sufficiente. Alcuni giochi ad Amburgo richiedono protezione da quasi 2000 ufficiali di polizia. Schumacher ha sottolineato: "Un totale di 1.6 milioni di ore di lavoro per i dispiegamenti della polizia sono stati richiesti per la prima e la seconda Bundesliga a livello nazionale, equivalenti al lavoro a tempo pieno di 1238 ufficiali di polizia".

Il Senato di Amburgo potrebbe tenere discussioni con i club calcistici locali e le autorità competenti sull'istituzione di un fondo condiviso per le spese della polizia, simile alla situazione a Brema. Se le regolamentazioni di Brema dovessero rimanere in vigore, potrebbe essere stabilito un precedente per Amburgo.

Date queste spese di sicurezza in aumento e i problemi intorno alle partite di calcio, la Polizia giocherà senza dubbio un ruolo cruciale nell'attuazione e nell'applicazione di qualsiasi cambiamento.

