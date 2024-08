- Amburgo si colloca al terzo posto per quanto riguarda gli standard educativi.

Secondo l'ultima analisi economica, Amburgo è salita al terzo posto nella classifica del sistema educativo tra gli Stati federali. Lo scorso anno, il sistema educativo della città-stato era al quarto posto nella classifica annuale condotta dall'iniziativa "Nuova Economia Sociale di Mercato" sostenuta dagli imprenditori.

Nel "Monitor scolastico INSM", la Sassonia si aggiudica ancora una volta il primo posto come Stato con il più alto livello di istruzione. La Baviera si posiziona al secondo posto, mentre Brema si trova ancora una volta all'ultimo posto, come lo scorso anno. Il Brandeburgo segue da vicino, seguito dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.

Questa ricerca confronta i sistemi educativi degli Stati federali utilizzando 98 indicatori e li valuta da una prospettiva economica-educativa. Amburgo si aggiudica il primo posto per l'internazionalizzazione.

Lo studio esamina come i sistemi educativi degli Stati combattono la povertà educativa, contribuiscono alla prosperità, sostengono una forza lavoro qualificata e stimolano la crescita. Confronta anche la permeabilità dei rispettivi sistemi educativi e l'estensione delle opportunità educative uguali.

Il monitor si concentra su fattori come le spese educative per studente rispetto alle spese pubbliche totali per abitante. Analizza anche gli investimenti nelle scuole e nelle università, la chiave di cura nelle istituzioni educative o le dimensioni delle classi.

Rispetto all'anno precedente, Berlino ha mostrato il progresso più significativo, passando dall'ultimo al 12° posto. Nell'osservazione a lungo termine degli ultimi dieci anni, la Saarland e Amburgo hanno dimostrato il miglioramento più significativo. Si tratta della 21ª edizione del Monitor scolastico. I risultati dettagliati per ciascuno Stato federale, inclusi ulteriori informazioni, saranno presentati il prossimo martedì.

