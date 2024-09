Più di 600 posizioni aggiuntive occupate ad agosto - Amburgo registra un aumento delle procedure di assunzione di insegnanti.

Hamburg ha accolto un numero senza precedenti di nuovi insegnanti quest'anno. Il 1° agosto, ben 669 insegnanti hanno assunto i loro nuovi ruoli, come rivelato dal consiglio scolastico. Si tratta di un aumento significativo di 94 insegnanti rispetto allo scorso agosto. Includendo i 376 insegnanti che hanno iniziato il loro percorso in febbraio, si arriva a un impressionante totale di 1.045 nuovi insegnanti nel solo 2024.

Il senatore dell'Istruzione Rainer Schulz del partito SPD ha dichiarato che il fascino di Amburgo e le sue politiche educative encomiabili continuano ad attrarre insegnanti nella città. "Sono fiducioso che continueremo ad attrarre un gran numero di insegnanti qualificati, anche con la crescita della popolazione studentesca", ha dichiarato Schulz.

Amburgo ha bisogno di circa 900 nuovi insegnanti all'anno per mantenere il passo con il numero crescente di iscrizioni degli studenti e il pensionamento degli insegnanti. Superare questa soglia lo scorso anno, come confermato dal consiglio scolastico, suggerisce il successo continuo di Amburgo in questo settore.

La maggior parte di questi nuovi insegnanti verràdeployata nelle scuole secondarie, con una piccola percentuale assegnata alle scuole professionali.

In modo interessante, la disparità di genere tra i nuovi insegnanti è piuttosto significativa. Come osservato in precedenza, la maggioranza (76%) di questi nuovi assunti sono donne, con una piccola frazione (24%) uomini. Questa disparità è più pronunciata rispetto a febbraio, quando la percentuale di nuovi assunti uomini era leggermente più alta (31%).

L'ottimismo del senatore sull'istruzione di Amburgo, espresso dal senatore dell'Istruzione Rainer Schulz, è rafforzato dal numero record di 1.045 nuove opportunità di lavoro per gli insegnanti nel 2024. Con la città che continua a superare il suo fabbisogno annuale di 900 nuovi insegnanti, è chiaro che il fascino di Amburgo e le sue politiche educative encomiabili stanno attirando un ampio bacino di individui qualificati nel settore.

