- Amburgo nella classifica della hall solo sui sedili posteriori

Hamburg ha ottenuto solo il 12º posto su 16 nella Classifica delle Lobby 2024 di Transparency International Germany. La classifica valuta se sono presenti un registro delle lobby, un'impronta legislativa, un periodo di raffreddamento per i membri del governo e la rivelazione delle attività secondarie, e in che forma, ha annunciato l'organizzazione.

Rispetto al 2022, la città anseatica ha migliorato di un posto e di tre punti percentuali, ma non ha ancora superato il 20% dei criteri di trasparenza possibili.

Stando alle informazioni, la Thuringia si è classificata al primo posto tra gli stati con il 69%, seguita dalla Baviera e dal Baden-Württemberg con il 54% e il 53% rispettivamente. Transparency International Germany ha valutato la Renania-Palatinato, la Bassa Sassonia, la Sassonia-Anhalt e il fanalino di coda perenne Brema peggio di Hamburg.

Secondo l'organizzazione non governativa, il governo federale si è comportato meglio di tutti gli stati federati con il 71% grazie a regole sulla lobby e sulla trasparenza ora relativamente buone.

Hamburg ha effettivamente migliorato di 12 punti a 44% in termini di regole comportamentali, ma manca ancora di un registro delle lobby e di un'impronta legislativa, mantenendola tra le ultime posizioni.

L'impronta legislativa si riferisce a un dettagliato e cronologico registro dello sviluppo di una proposta di legge, inclusa l'identificazione di coloro che vi sono coinvolti e i loro contributi.

"Sembra che molti decisori ancora non abbiano la volontà politica necessaria per le regole moderne per una politica pulita, nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche stia diminuendo", ha dichiarato Norman Loeckel, co-responsabile del gruppo di lavoro politico di Transparency Germany.

Questo è evidente dal fatto che 13 dei 16 stati federali non raggiungono neanche la metà dei criteri della Classifica delle Lobby. "Un gran numero di stati federali offre quindi una tracciabilità insufficiente delle decisioni politiche per i cittadini e troppe opportunità per l'influenza illegittima delle lobby potenziali".

Hamburg deve istituire un registro delle lobby e un'impronta legislativa per migliorare la sua trasparenza sulle lobby, attualmente al 44%, come sottolineato da Transparency International Germany. Il co-responsabile dell'organizzazione, Norman Loeckel, evidenzia che molti decisori mancano della volontà politica per le regole moderne, con il risultato che 13 stati non raggiungono la metà dei criteri della Classifica delle Lobby.

Leggi anche: