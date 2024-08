- Amburgo in autunno con tre fiere di sostenibilità

Amburgo si presenta come metropoli della sostenibilità quest'autunno con una conferenza internazionale e tre importanti fiere del settore dell'energia verde e della logistica. Accanto alla Conferenza sulla Sostenibilità di Amburgo all'inizio di ottobre nel municipio e nella camera di commercio, si terranno anche la WindEnergy Hamburg, la fiera marittima SMM e l'esordio dell'H2 Hydrogen Technology Expo Europe, come annunciato dal Senatore dell'Economia Melanie Leonhard (SPD) e dal capo della fiera Uwe Fischer.

Nel giro di sette settimane, i più importanti rappresentanti a livello mondiale dei settori dell'energia eolica, dell'idrogeno e marittimo si riuniranno ad Amburgo, ha detto Fischer. Ha definito le fiere "The Hamburg Big Three of Energy Transition". Dal 3 settembre al 24 ottobre, sono attesi ad Amburgo circa 100.000 visitatori del settore da tutto il mondo, 4.500 espositori e 750 relatori.

Sostenibilità e trasformazione sono al centro delle fiere principali. Alla SMM dal 3 al 6 settembre, l'attenzione sarà sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'economia marittima e nella transizione energetica, con un'attenzione particolare all'idrogeno verde come propulsore. Con 2.200 espositori internazionali, è la più grande delle tre manifestazioni.

Più di 100 aziende espositrici manterranno i loro stand alla WindEnergy Hamburg, che si terrà tre settimane dopo, ha detto Fischer. La fiera celebra il suo decimo anniversario quest'anno. 1.500 aziende, tra cui nove dei dieci più grandi produttori del mondo, presenteranno le loro innovazioni. Sono attesi circa 40.000 partecipanti, simile alla SMM.

L'Hydrogen Expo Europe si è spostata dal Weser all'Elba: precedentemente situata a Brema, aprirà i battenti ad Amburgo dal 22 al 24 ottobre, secondo Fischer. La più grande fiera al mondo per l'economia dell'idrogeno si svolgerà in parallelo alla Carbon Capture Technology Expo, che si concentra sulla cattura, sull'uso e sullo stoccaggio di CO2.

Leonhard: Le fiere affrontano le sfide future chiave

Tutte e tre le fiere affrontano "le sfide future chiave", ha detto il Senatore Leonhard. Amburgo non è solo un'attrazione per le fiere, "ma anche perché siamo considerati una delle regioni di origine per l'energia e la tecnologia eolica". Lo stesso vale per Amburgo come luogo per l'economia marittima e l'economia dell'idrogeno.

Solo la scorsa settimana è stato annunciato che la Conferenza internazionale sulla Sostenibilità di Amburgo (HSC) si terrà annualmente in futuro nella città anseatica. Gli organizzatori includono il Ministero federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Senato di Amburgo e la Fondazione Michael Otto.

Sono attesi circa 1.200 partecipanti alla prima conferenza l'8 e il 9 ottobre. Oltre al Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), sono attesi diversi capi di stato e di governo,

