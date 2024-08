- Ambienti prudentemente positivi allo zoo: i cuccioli di panda prosperano

I gemelli panda nati di recente allo Zoo di Berlino prosperano. Grazie alla dieta ricca di latte della madre, hanno superato il loro peso alla nascita e hanno guadagnato un po' di più, secondo un rappresentante. "Il più grande pesa 180 grammi, mentre il più piccolo pesa 145 grammi", ha condiviso il rappresentante.

Madre amorevole Meng Meng

Meng Meng si prende cura dei suoi piccoli con tenerezza: "Ogni ora, questi due fagottini di gioia alternano il momento di poppare con quello di coccolarsi con la loro madre orsa". Un'équipe di esperti di panda tedeschi e cinesi sta assistendo la famiglia.

Rischio di mortalità elevato nelle prime settimane

Il guadagno di peso suscita speranza, poiché il primo periodo è cruciale. "Le prime quattro settimane, in particolare le prime due, presentano un rischio di mortalità più elevato del 25% rispetto ad altre fasi", spiega il biologo e specialista dei panda Florian Sicks.

I cuccioli di panda non hanno un sistema immunitario funzionante e sono molto vulnerabili nei loro primi giorni. Alla nascita, pesavano 169 e 136 grammi. Come altri mammiferi, i cuccioli di panda perdono peso subito dopo la nascita.

Nati around 14 cm di lunghezza

Lo scorso giovedì, Meng Meng ha dato alla luce i due mini panda, che misuravano circa 14 cm. Questo è il secondo caso di nascite di panda in Germania. Come i loro genitori, questi adorabili animaletti vengono dalla Cina, prestati come parte della "diplomazia dei panda".

La cura di Meng Meng va oltre la collaborazione degli esperti, in quanto fornisce anche altri metodi unici di nutrimento. "Spesso lecca il pelo dei suoi cuccioli per stimolare il loro sistema digestivo, un comportamento non comune in altri panda", ha osservato l'esperto di panda.

Per garantire la sopravvivenza dei gemelli panda, è fondamentale affrontare e mitigare i potenziali rischi nei loro primi giorni. "Il monitoraggio della loro salute, soprattutto per quanto riguarda altre malattie o complicazioni, diventa particolarmente importante durante questa fase vulnerabile", sottolinea Sicks.

