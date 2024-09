Amazon intende sfidare Aldi e Target con un'offerta innovativa di generi alimentari semplici.

Amazon sta introducendo un nuovo marchio privato "senza problemi" denominato Amazon Value Savings, con la maggior parte degli articoli che costa meno di $5. Questa gamma economica include diversi beni di prima necessità come biscotti, cracker e prodotti deperibili come tacchino e prosciutto a fette. L'azienda ha allineato oltre 100 articoli aggiuntivi che verranno presentati nei prossimi mesi.

Amazon ha già diverse marche di alimentari private, tra cui Amazon Fresh, 365 e Happy Belly. Tuttavia, Value Savings si distingue come il marchio più economico dell'azienda, mirato a completare la sua collezione di marche di prodotti alimentari private che offrono il miglior valore per una vasta gamma di prodotti per la spesa, come dichiarato in un annuncio ufficiale.

Amazon sta prendendo di mira i suoi concorrenti, specificamente Walmart, Target e Lidl, tutti con marche di prodotti privati a basso costo molto apprezzate dai clienti. Questo movimento da parte dei rivenditori è finalizzato a trattenere gli acquirenti nonostante i persistenti prezzi elevati degli alimentari.

L'inflazione degli ultimi anni ha spinto i consumatori a rivedere le loro abitudini di spesa, concentrandosi di più sul valore, specialmente per gli alimentari, poiché molti prodotti comparabili vengono venduti a prezzi variabili in base al marchio.

L'analista di settore Neil Saunders, direttore generale di GlobalData Retail, ha notato che "Amazon ancora nutre grandi ambizioni nel settore degli alimentari, quindi è importante salire su questo carro e migliorare la sua posizione di valore". Secondo Saunders, i prodotti Saver aiuteranno a raggiungere questo obiettivo offrendo prezzi di introduzione più competitivi.

Saunders ha anche sottolineato che Saver deve mantenere "una qualità accettabile", poiché i clienti preferiscono "prodotti economici di buona qualità" piuttosto che "prodotti a basso costo".

La spesa limitata è stata notata nell'ultimo anno a causa di un aumento dei costi del 20% - 30% rispetto a tre anni fa, accompagnato da redditi stagnanti, come ha precedentemente menzionato Sarah Wyeth, direttore generale del settore retail e consumer con S&P Global Ratings a CNN.

Amazon ha anche annunciato che a partire da martedì, i membri Prime potranno godere di ulteriori sconti sulla spesa, come parte del loro programma di abbonamento annuale di $139. Gli acquirenti nei suoi circa 50 negozi Amazon Fresh e online potranno beneficiare di sconti su oltre 3.000 prodotti.

In genere, i membri Prime ricevono uno sconto del 10%, ma ora possono ottenere fino al 50% di sconto su 8-15 prodotti per la spesa alla settimana, tra cui frutta e verdura fresca e carni. Inoltre, oltre 1.200 prodotti per la spesa rotanti di marchi rinomati saranno scontati del 25%, e i membri Prime riceveranno un ulteriore sconto del 10% sulla nuova gamma di prodotti Saver.

