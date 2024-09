Amazon impone ai propri dipendenti una presenza fisica sul posto di lavoro per cinque giorni alla settimana.

Andy Jassy, il CEO, ha annunciato la nuova politica il lunedì, dichiarando che la modifica mira a potenziare la sua numerosa forza lavoro per "pensare creativamente, collaborare e restare connessi abbastanza alla nostra cultura e a vicenda, consegnando così un servizio di prim'ordine ai clienti e all'azienda".

L'attuazione di questa nuova politica è prevista per il 2 gennaio 2025.

In passato, Jassy ha sostenuto che i dipendenti lavorino in ufficio, spiegando che una presenza fisica rafforza la cultura aziendale.

Ha riconosciuto le sfide nel riunire migliaia di dipendenti in tutto il mondo, esprimendo in una nota del 2023 che avrebbero fornito alle squadre necessarie il tempo per formulare una strategia.

Nello stesso modo, Jassy ha ribadito questo punto di vista un anno dopo, scrivendo in questa nota del lunedì che "crediamo ancora che i benefici di coesistere in ufficio siano considerevoli" e che ha osservato che i membri del team imparano, imitano e rafforzano la nostra cultura in modo più efficace; il lavoro di collaborazione, la brainstorming e l'innovazione sono più semplici e fruttuose; l'insegnamento e l'apprendimento reciproco sono più fluidi; e i team tendono ad essere più interconnessi.

Il mancato rispetto di questa politica potrebbe mettere a rischio le prospettive di carriera dei dipendenti Amazon. Le eccezioni che consentono il lavoro a distanza saranno soggette a ulteriori controlli da parte della direzione.

I dipendenti Amazon hanno mostrato resistenza contro questo decreto. Nel 2023, alcuni dipendenti di sede hanno organizzato uno sciopero a Seattle, esprimendo preoccupazioni come la pressione per tornare in ufficio almeno tre giorni alla settimana. Questo sciopero è avvenuto alcuni mesi dopo che la società ha confermato il licenziamento di circa 27.000 lavoratori, distribuiti in diverse tornate di licenziamenti.

despite organizations in specific industries, notably on Wall Street, emphasizing a complete return, most companies have eased off on insisting that employees work five days a week in the office. As per a CEO survey from The Conference Board conducted at the start of the year, only 4% of US CEOs and 4% of worldwide CEOs intended to prioritize sending workers back to the office full time.

La nuova politica avrà un impatto significativo sulle operazioni aziendali di Amazon, poiché incoraggia i dipendenti a lavorare in modo flessibile e a restare connessi.

Il rispetto di questa politica è cruciale per i dipendenti che cercano una crescita professionale in Amazon, poiché il mancato rispetto potrebbe influire sulle loro possibilità di avanzamento.

