Amal e George Clooney stanno guadagnando un'attenzione significativa

Amal e George Clooney avevano molto da festeggiare a Venezia: oltre alla presentazione del suo ultimo film, "The Tender Bar", la superstar di Hollywood ha celebrato anche il suo 10º anniversario di matrimonio con la moglie Amal. Sulla passerella rossa, la coppia splendeva di luce propria.

La coppia di potere ha fatto la sua entrata trionfale al Festival del Cinema di Venezia domenica sera per la première del film di George, vestiti per impressionare. L'acclamato attore indossava un classico completo nero, completo di cravatta nera abbinata e scarpe lucenti.

Al contrario, Amal, rinomata avvocata per i diritti umani, ha attirato l'attenzione in un vivace abito giallo alla moda. L'abito da sera lungo fino al pavimento, con corpino aderente e gonna ampia e vaporosa, era decorato con pizzi. Si è accessoriata con eleganti orecchini a goccia e ha portato una clutch scintillante.

Insieme, la coppia ha posato sulla passerella rossa con il co-protagonista di George, "The Tender Bar", Brad Pitt, con cui aveva già collaborato in film come la trilogia di "Ocean's", "Burn After Reading" e "Confessions of a Dangerous Mind". La fidanzata di Pitt, Ines de Ramon, era presente. Secondo People, il gruppo ha raggiunto la passerella rossa dopo una cena condivisa al Ristorante Da Ivo a Venezia.

Connessioni Venetian Personali

Oltre al film, i Clooney hanno i loro motivi per festeggiare il loro tempo a Venezia. I orgogliosi genitori dei gemelli, nati nel 2017, festeggeranno il loro 10º anniversario di matrimonio il 27 settembre. Amal ha fatto voltare le teste in un abito da sposa personalizzato in pizzo francese di Oscar de la Renta mentre scendeva lungo il vialetto nella città italiana famosa per i suoi canali.

Venezia ha un significato speciale per i Clooney fin da prima del loro matrimonio. Nel 2017, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme nella città dopo la nascita dei loro figli, Alexander e Ella, alla première di "Suburbicon". Più di recente, la coppia ha partecipato ai premi annuali DVF ad agosto 2023, con Amal che ha ricevuto il premio DVF Leadership Award dalla designer Diane von Fürstenberg.

Il co-protagonista di George Clooney in "The Tender Bar", Brad Pitt, si è unito all'evento celebrativo sulla passerella rossa, ricordando le loro passate collaborazioni in film come la trilogia di "Ocean's" e "Burn After Reading". Amal e George Clooney, che celebrano il loro 10º anniversario di matrimonio, splendevano di stile, con George in un completo nero classico e Amal in un abito giallo vivace.

Leggi anche: