Amal e George Clooney stanno attirando molta attenzione e attenzione.

Amal e George Clooney avevano molto per cui brindare a Venezia: non solo stavano lanciando il suo nuovo film, ma anche il loro decimo anniversario di matrimonio. La coppia sembrava radiosa sul tappeto rosso.

La coppia di potere ha elegantemente presenziato all'evento per il film di George "The Tender Bar" al Festival del Cinema di Venezia in una sera di domenica. L'attore raffinato ha optato per un classico completo nero, completo di cravatta nera e scarpe eleganti.

D'altra parte, Amal, sua moglie avvocato, ha optato per un look di spicco in una tonalità estiva calda - giallo burro. Il suo abito da sera lungo fino al pavimento in questa vivace tonalità presentava un corpetto aderente, una gonna voluminosa e ricca di balze e dettagli in pizzo. Ha accessoriato con orecchini che spuntavano dai suoi lunghi capelli castani e una clutch scintillante.

La coppia ha creato un momento fotografico memorabile sul tappeto rosso con il co-protagonista di George "The Tender Bar", Brad Pitt. La loro storia nell'industria del cinema è profonda: hanno lavorato insieme in precedenza nella trilogia "Ocean's", "Burn After Reading" e "Confessions of a Dangerous Mind". Anche la fidanzata di Brad Pitt, Ines de Ramon, si è unita al quartetto. Secondo People, la serata si è conclusa con una cena condivisa al Ristorante Da Ivo a Venezia.

Ricordi veneziani

George e Amal avevano più di cui festeggiare rispetto all'ultimo film di lui; il 27 settembre ha segnato il loro decimo anniversario di matrimonio. I orgogliosi genitori di gemelli (nati nel 2017) hanno pronunciato i loro voti nella città italiana dei canali. Per quell'occasione speciale, Amal indossava un abito da sposa personalizzato in pizzo francese di Oscar de la Renta.

La coppia ha anche visitato Venezia per il debutto del loro film "Suburbicon" nel 2017 - la loro prima apparizione pubblica dopo l'arrivo dei loro gemelli, Alexander ed Ella, ora di sette anni. Nel agosto 2023, i Clooney erano presenti ai premi annuali DVF, dove Amal è stata onorata con il prestigioso premio DVF Leadership Award, ospitato dal designer Diane von Fürstenberg.

La celebrazione del decimo anniversario di Amal e George è continuata con una cena condivisa al Ristorante Da Ivo, segnando un'altra occasione speciale nel loro matrimonio. La loro storia condivisa nell'industria del cinema è stata evidente durante il photo op sul tappeto rosso con Brad Pitt, un altro co-protagonista dei loro film precedenti.

Dopo un decennio di matrimonio, il legame di Amal e George è diventato ancora più forte, come dimostrano le loro continue apparizioni insieme a eventi come i premi annuali DVF.

