Alzare, velocizzare, più densi - Il governo persegue l'intensificazione abitativa

L'amministrazione si prefigge di stimolare lo sviluppo immobiliare urbano stagnante in Germania mediante il rinnovamento dei procedimenti edilizi. L'attenzione è rivolta all'ampliamento e alla densificazione, in particolare nei centri urbani, e il processo di approvazione è previsto essere accelerato. Tuttavia, il settore edile e immobiliare plaude alla direzione ma cerca una soluzione più sostanziale.

Il governo tedesco propone di accelerare la produzione di alloggi mediante la modifica del Codice Edilizio con un disegno di legge sostenuto dal Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Urbano, Klara Geywitz. Il piano include la facilitazione della creazione di progetti edilizi nei distretti urbani e il semplificare i processi di ampliamento nelle aree densamente popolate. Sarà consentita la costruzione a terra in seconda fila e quella nei cortili interni delle città. Inoltre, il governo intende richiedere l'approvazione preventiva dello Stato per la conversione di appartamenti in affitto in proprietà in aree con carenza di alloggi.

Geywitz ha annunciato che il Codice Edilizio aggiornato promuoverà l'efficienza e la modernizzazione, oltre a velocizzare i processi di approvazione e costruzione. Il settore edile e immobiliare vede questo come un passo nella giusta direzione, ma continua a desiderare una soluzione più sostanziale per creare un'adeguata offerta di alloggi.

"Il piano edilizio non dovrebbe più richiedere anni," ha insistito Geywitz. In futuro, dovrebbero essere pronti entro 12 mesi dal termine del processo di partecipazione. Il codice rivisto darà anche la priorità alla proprietà degli alloggi e proteggerà gli inquilini, rendendo più facile istituire club musicali nelle aree industriali e proteggendoli dallo sfratto.

Industria Edile: Approccio di Piccole Misure

L'Associazione Centrale dell'Industria Edile Tedesca (ZDB) ha riconosciuto sia i punti di forza che di debolezza della modifica. "Le possibilità semplificate di ampliamento e costruzione nei cortili sono razionali e consentono la creazione di alloggi nelle aree congestionate dei centri urbani senza richiedere modifiche ai progetti edilizi esistenti," ha spiegato il CEO della ZDB Felix Pakleppa. La simplification del processo di approvazione è lodevole, ma sono necessari ulteriori aggiustamenti nelle regolamentazioni sulla protezione acustica per incoraggiare lo sviluppo del terreno e la costruzione residenziale.

L'Associazione Principale dell'Industria Edile Tedesca (HDB) ha criticato un approccio di cambiamenti incrementali. "La bozza approvata per la revisione del Codice Edilizio dimostra che le buone intenzioni da sole non sono sufficienti," ha commentato il CEO della HDB Tim-Oliver Müller, criticando la proposta per non fornire una soluzione efficace per alleviare la carenza di alloggi.

Il Comitato Centrale Immobiliare (ZIA) ha espresso principalmente sentimenti positivi. "Dopo anni di dibattiti, siamo lieti di vedere finalmente una vera revisione del Codice Edilizio," ha detto il presidente del ZIA Iris Schoberl, sottolineando l'importanza dei comuni nell'abbracciare la "nuova apertura" invece di resistere attraverso regolamentazioni rigide.

L'Associazione Tedesca delle Società Edilizie e Immobiliari (GdW) ha riconosciuto approcci promettenti, ma il presidente del GdW Axel Gedaschko ha fatto notare che il progetto di legge non fornisce la spinta potente necessaria per accelerare la costruzione di alloggi.

