Il rischio di incendi boschivi sta aumentando in Sassonia. Secondo il rapporto dell'ente pubblico Sachsenforst, il livello di allerta 5, il più alto, è previsto per oggi nelle regioni settentrionali di Meißen, Görlitz, Bautzen e Nordsachsen. Marco Horn di Sachsenforst ha avvertito: "Anche una piccola fiamma può scatenare un incendio boschivo in queste aree".

I boschi di pini nelle regioni settentrionali dello stato sono notevolmente meno folti rispetto ad altre aree. Con l'erba secca a terra, un incendio può diffondersi rapidamente. Horn ha raccomandato prudenza, ricordando che gli esseri umani sono principalmente responsabili di questi incendi boschivi.

Il servizio meteorologico tedesco prevede piogge significative solo nelle parti occidentali della Sassonia questa settimana. Tuttavia, come sottolineato dalla meteorologa Cathleen Hickmann, queste piogge non mitigheranno il rischio di incendi boschivi. Le temperature rimarranno elevate e l'umidità bassa fino al weekend.

La Sassonia utilizza cinque livelli di pericolo di incendi boschivi, con il livello 1 che indica un rischio minimo e il livello 5 che indica un rischio estremo. Ai livelli 4 e 5, viene consigliato alle persone di evitare le aree boschive interessate e, per coloro che si trovano ancora nei boschi, è raccomandato di seguire i sentieri principali. Potrebbero essere imposte ulteriori restrizioni dai distretti.

Dal inizio dell'anno, sono stati segnalati 64 incendi boschivi in Sassonia entro la fine di agosto, a differenza dei 58 segnalati per l'intero anno precedente. Due anni fa, numerosi grandi incendi boschivi hanno colpito vari boschi della Sassonia, portando a significativi investimenti del governo statale per la prevenzione degli incendi.

Data la situazione secca e le temperature elevate, il servizio meteorologico tedesco consiglia che il livello di allerta 5 per gli incendi boschivi rimarrà in vigore per le regioni settentrionali di Meißen, Görlitz, Bautzen e Nordsachsen. Nonostante le piogge locali previste, queste non sono probabili

