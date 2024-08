- Altri rifugiati al punto di uscita dell'aeroporto BER

Al centro di raccolta immigrazione della Centrale dell'Autorità Immigrazione presso l'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER), il numero di rifugiati da deportare dal Brandeburgo sta aumentando. Nel primo semestre del 2024, 396 persone dovevano essere rimpatriate nei loro paesi d'origine o nei paesi in cui avevano richiesto l'asilo all'ingresso nell'UE. Lo ha riferito il Ministero dell'Interno di Potsdam in risposta a una richiesta della parlamentare di stato SPD Tina Fischer. Nel primo semestre del 2023, erano solo 168 persone, ma nel secondo semestre il numero è salito a 231.

I rifugiati da deportare dal Brandeburgo non hanno soddisfatto i requisiti per la procedura di asilo in Germania perché erano entrati da un paese terzo sicuro o avevano già richiesto l'asilo in un altro paese dell'UE. Altri non avevano il diritto di residenza o erano in detenzione per la deportazione perché la loro richiesta di asilo era stata respinta e dovevano lasciare il paese. Il Ministero dell'Interno ha assicurato che quelli in detenzione per la deportazione erano autorizzati a lasciare il paese volontariamente. Secondo le informazioni, ci sono stati undici voli charter lo scorso anno e cinque finora quest'anno.

Il Servizio Gesuiti per i Rifugiati sta attualmente gestendo le procedure di asilo e fornisce anche assistenza sociale e pastorale. In caso di necessità, possono essere coinvolti assistenti sociali o psicologi dell'Ufficio Centrale Immigrazione del Brandeburgo. Dopo il rigetto della richiesta di asilo, tutti i residenti ricevono un elenco di avvocati. L'elenco viene annunciato in diverse lingue nell'alloggio. All'ammissione nella detenzione per la deportazione, c'è una conversazione con un dipendente sufficientemente formato dell'Ufficio Centrale Immigrazione. In casi appropriati, possono richiedere il supporto del Servizio Psicosociale dell'Ufficio Immigrazione.

Nel frattempo, la costruzione del controverso centro di ingresso e uscita dei rifugiati all'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo è prevista per iniziare nel primo semestre dell'anno prossimo, secondo il Ministero dell'Interno. Verrà costruito vicino all'edificio esistente dell'Ufficio Centrale Immigrazione dell'aeroporto, a condizione che il piano di costruzione sia approvato dal municipio e venga rilasciato il permesso di costruzione. L'obiettivo è che il centro sia operativo entro la fine del 2027.

I rifugiati previsti per la deportazione nel prossimo semestre del 2024 partiranno dall'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo BER. Despite un significativo aumento del numero di deportazioni rispetto all'anno precedente, il Servizio Gesuiti per i Rifugiati continua ad assistere con le procedure di asilo e fornire supporto all'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo BER.

