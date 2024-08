- Altri prodotti di abbigliamento da sole

Quest'estate, un'ampia gamma di gonne plissettate offre una boccata d'aria fresca al tuo guardaroba. Andando oltre essere solo adatte a un abbigliamento serale sofisticato, questo classico staple può adattarsi perfettamente a qualsiasi ensemble. Tre donne di spicco dimostrano l'adattabilità delle gonne plissettate.

Competendo con gli olimpionici

L'influencer di moda Leonie Hanne (36) ha incarnato lo spirito atletico degli olimpionici con la sua mini gonna plissettata davanti alla Torre Eiffel. Il suo outfit, composto dalla gonna e da una maglietta bianca con un design olimpico, era incompleto senza una racchetta da tennis in mano. A differenza degli atleti, ha enfatizzato il suo look con accessori come occhiali da sole sottili, braccialetti e un orologio. Bagliori della sua borsa color polvere sembravano dorati, rispecchiando i suoi gioielli.

L'approccio delle fashioniste

La modella americana Olivia Palermo (38) ha mostrato il suo gusto in fatto di moda su Instagram con il suo completo total white. Ha decorato la sua lunga gonna plissettata con una fascia in vita con un motivo azteco, che si abbinava alla sua elegante giacca. Per evidenziare questi due pezzi, li ha abbinati a una maglietta nera solida che si intonava alla sua piccola borsa. Gli stivali luccicanti con un tacco sottile hanno aggiunto il tocco finale al suo aspetto lussuoso durante la fashion week.

L'accento sul cuoio

Quando si tratta di gonne plissettate, il cuoio non è generalmente la prima cosa che viene in mente. Tuttavia, l'imprenditrice italiana Chiara Ferragni (37) dimostra che il materiale e il capo di tendenza possono effettivamente armonizzarsi. Per una cena con gli amici, ha optato per un top in satin simile al cuoio che lasciava scoprire un po' di pelle. La corta gonna plissettata metteva in mostra le sue lunghe gambe. Ha acconciato i capelli per adattarsi all'ambiente estivo con onde da spiaggia sciolte.

Non mentirò, il modo in cui Chiara Ferragni ha abbinato la gonna plissettata in cuoio con il suo top rivelatore è stato piuttosto audace e all'avanguardia in fatto di moda.

Dopo aver visto la versione sportiva di Leonie Hanne delle gonne plissettate con la sua racchetta da tennis, devo ammettere che sto considerando l'aggiunta di una alla mia collezione estiva.

