- Altri problemi emergono lungo la Senna, ed è improbabile che i batteri rappresentino la preoccupazione più significativa.

Prima dei Giochi Paralimpici di Parigi, un nuovo argomento sta emergendo sulla Senna. Dopo un acceso dibattito sulla pulizia del fiume per le competizioni, gli atleti paralimpici stanno ora esprimendo preoccupazioni. Il triatleta tedesco Martin Schulz ha discusso la questione con il servizio informazioni sportive SID, affermando che la qualità dell'acqua della Senna "certamente non era ottimale", ma il problema principale era la corrente.

Gli atleti avevano precedentemente condannato la turbolenza del fiume alla fine di luglio durante i Giochi Estivi. "La corrente era intensa", ha detto il triatleta tedesco Tim Hellwig dopo l'evento. "Sono stato portato fuori 10, forse 20 metri dopo il primo boia". La corrente ha causato ai nuotatori di perdere momentaneamente il controllo e scontrarsi tra loro. "È stata una gara piuttosto rude", ha dichiarato Hellwig. "Una vera e propria zuffa in acqua", ha aggiunto il suo compagno di squadra Jonas Schomburg.

Schulz ha commentato che la corrente durante i Giochi Estivi era già al limite, "anche per gli esperti del nuoto". "Molti atleti paralimpici non possono nuotare controcorrente. Nel migliore dei casi, rimangono fermi. Molti addirittura nuotano all'indietro".

"Inquinato" Duathlon

Se il Triathlon ai Giochi Paralimpici non può avere luogo come previsto, ci sono già piani di riserva, ha spiegato Schulz a SID. Un'opzione è posticipare l'evento. Un'altra è per gli atleti paralimpici nuotare a valle nella Senna. Se una gara nella Senna è impossibile per gli atleti paralimpici, dovrebbe essere sostituita da un Duathlon che involve cycling e running.

"Ci sarebbe un sapore amaro", ha detto Schulz. La competizione si svolgerà in condizioni diverse, sarà distorta. "È come se si rimuovessero cinque discipline dal decathlon", ha detto Schulz. Alcuni atleti che non sono altrettanto forti nel nuoto ne trarrebbero beneficio. Altri che sono particolarmente abili in acqua si troverebbero svantaggiati.

Gli organizzatori dei Giochi di Parigi li hanno chiamati "Giochi Aperti", organizzando eventi in edifici e luoghi iconici. La pallacanestro 3x3 si è svolta a Place de la Concorde, gli eventi equestri al Palazzo di Versailles, il beach volley vicino alla Torre Eiffel. Hanno anche cercato di creare immagini iconiche del triathlon lungo la Senna. Hanno pianificato di fare lo stesso per i Giochi Paralimpici, nonostante le critiche sulla sporcizia e la turbolenza del fiume.

Schulz, considerato favorito per l'oro, capisce perché gli organizzatori volessero tenere il Triathlon Paralimpico nel cuore della città. "È un boost, è una grande immagine per il mondo", ha detto. Una gara all'ombra della Torre Eiffel è "speciale", ma è "una situazione difficile. Con il fiume, è sempre un azzardo".

Casi di malattia dopo le gare della Senna

Verso la fine dei Giochi Estivi a metà agosto, sono state segnalate malattie tra gli atleti di diverse nazioni che avevano partecipato alle gare della Senna. Tre su quattro nuotatori tedeschi di acque libere e nuotatori hanno lamentato sintomi, tra cui nausea, vomito e diarrea. Due di loro hanno richiesto cure ambulatoriali.

Negli ultimi anni, la Francia ha investito 1,4 miliardi di euro per pulire la Senna. Si sono sollevate preoccupazioni sul successo del progetto a causa del sistema fognario obsoleto. A Parigi, l'acqua piovana e le acque reflue condividono spesso le stesse tubature, e quando il sistema è sovraccarico, scorrono anche nella Senna. Dopo forti piogge all'inizio dei Giochi Estivi, il limite per i batteri E. coli nel fiume è stato superato più volte. Di conseguenza, il triathlon maschile è stato posticipato di un giorno. Non è stato confermato se le malattie segnalate successivamente tra gli atleti fossero direttamente collegate alla Senna.

