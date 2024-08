- Altri dodici rifugiati sono stati raccolti a bordo della MV.

Lo scorso weekend in Mecklenburg-Vorpommern, la polizia federale tedesca ha arrestato numerosi immigrati irregolari. Nella notte di sabato, tre uomini algerini, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, sono stati fermati su un sentiero per biciclette tra Plön e Bismarck (distretto di Vorpommern-Greifswald). Nessuno di loro aveva un passaporto tedesco o un permesso di soggiorno valido. Dopo l'interrogatorio, sono stati rimpatriati in Polonia.

La domenica mattina, quattro marocchini di età compresa tra i 23 e i 26 anni, insieme a un iracheno di 30 anni, sono stati trovati nella zona di Grambow a Schwennenz dalla polizia federale. I nordafricani erano previsti per il rimpatrio in Polonia il giorno successivo, mentre l'iracheno è stato portato al centro di prima accoglienza di Stern-Buchholz. Subito dopo, due cingalesi (22 e 29 anni) e due afghani (23 e 33 anni) sono stati fermati sulla B104 a Plön senza documenti validi. Sono stati assegnati ai centri di prima accoglienza di Stern-Buchholz e Nostorf.

Il problema dell'immigrazione illegale attraverso la famigerata 'rotta bielorussa'

La Polonia e l'Unione Europea hanno incolpato il presidente russo Vladimir Putin e il suo alleato bielorusso, Alexander Lukashenko, per aver agevolato intenzionalmente i attraversamenti illegali del confine dell'UE dal 2021. Questa rotta inizia in Bielorussia, portando al confine dell'UE con la Polonia.

Nel primo semestre dell'anno, sono state registrate circa 3.100 entrate illegali attraverso la 'rotta bielorussa' in tutta la Germania. Questa cifra rappresenta la maggior parte degli immigrati catturati in MV. Secondo le statistiche della polizia federale tedesca, un totale di 11.932 individui sono entrati in Germania attraverso questa rotta nel 2023.

