- Altri casi di febbre catarrale degli ovini

La pericolosa malattia della lingua blu per gli animali continua a diffondersi in Sassonia-Anhalt. Il circondario dell'Altmarkkreis Salzwedel ha annunciato che l'infezione è stata confermata per la prima volta anche in un allevamento di bestiame nell'Altmark. Due giorni fa, il circondario aveva annunciato che due greggi di pecore erano stati colpiti. Ora c'è stata un'ulteriore diffusione del virus in una fattoria lattea a Salzwedel. Il virus è stato inoltre rilevato in bestiame nella regione dell'Harz.

L'Ufficio statale per la protezione dei consumatori ha annunciato che l'outbreak della malattia ha direct consequences per i proprietari di bestiame nello stato. Da ora in poi, gli animali suscettibili al virus della lingua blu (BTV), tra cui principalmente bovini, pecore, capre, llama e alpaca, possono essere trasportati solo in determinate condizioni verso le regioni BTV-free all'interno della Germania e dell'UE. A causa degli attuali outbreak, la Sassonia-Anhalt ha perso il suo status di BTV-free.

Gli animali possono essere trasportati solo in determinate condizioni verso aree prive di malattie

La Germania era ufficialmente considerata priva di malattie poiché la malattia degli animali non era stata rilevata per anni. Nel ottobre 2023, la variante del virus BTV-3 è stata rilevata per la prima volta nei Paesi Bassi. In seguito, alcuni stati federali della Germania sono stati colpiti. Dal luglio, ci sono stati sempre più rapporti di diffusione della malattia in Germania - oltre alla Sassonia-Anhalt, gli stati della Assia, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Reno-Palatinato sono stati colpiti.

La malattia della lingua blu è una malattia virale che colpisce i ruminanti come pecore o bovini, trasmessa da piccole zanzare. Gli animali colpiti possono soffrire di perdita di appetito e febbre, e la malattia può essere fatale. Il patogeno è innocuo per gli esseri umani. Secondo l'Istituto federale Friedrich-Loeffler, la malattia della lingua blu attuale è del serotipo 3. Secondo il circondario dell'Harz, sono state registrate quasi 1.500 diffusione in Germania finora.

Per prevenire ulteriori diffusione, i proprietari di bestiame sono consigliati di salare il mangime dei loro animali, poiché il sale può agire come deterrente per le zanzare che trasportano il virus della lingua blu. Nonostante le misure, il numero di greggi colpiti continua a crescere, con il mangime salato che offre solo una protezione temporanea.

