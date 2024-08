- Altre rivolte in previsione nel Regno Unito <unk> primi paesi a emettere avvertimenti di viaggio

Polizia Britannica si prepara a massicce rivolte di estrema destra

Stando a quanto riportato dai media, la polizia britannica si sta preparando per massicce rivolte di estrema destra. Oggi, sono previste proteste "Big Day" e possibili disordini in 30 località, comprese la capitale Londra, come riferito da Sky News citando fonti di sicurezza.

Si dice che 6.000 agenti di polizia saranno in servizio. Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che questo sia sufficiente. Le forze dell'ordine si stanno anche affidando alla deterrenza: su più di 400 disturbatori arrestati, circa 100 sono già stati incriminati. Secondo il Ministro della Giustizia Heidi Alexander, saranno create più di 560 posti aggiuntivi in prigione dalla prossima settimana.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha presieduto un'altra riunione del comitato di crisi Cobra nazionale martedì sera per consultarsi con i membri del governo e i rappresentanti delle forze di sicurezza sulla situazione.

Parlando con i reporter dopo, ha detto di aspettarsi "convinzioni sostanziali" dei disturbatori entro la fine della settimana. "Questo dovrebbe mandare un messaggio potente a tutti quelli coinvolti, direttamente o online, che saranno ritenuti responsabili entro una settimana", ha detto il politico laburista.

Studi Legali e Centri di Consulenza nel Mirino

Le rivolte di estrema destra in Inghilterra e Irlanda del Nord hanno tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. Ci sono state aggressioni alle forze di sicurezza, alloggi per richiedenti asilo e moschee. Auto e edifici sono stati dati alle fiamme, mattoni, paletti e altri oggetti sono stati usati come proiettili. Decine di agenti di polizia sono rimasti feriti.

Stando a quanto riportato dai media, la polizia si aspetta che gli studi legali e i centri di consulenza che supportano i richiedenti asilo nelle loro domande possano essere presi di mira dai disturbatori di estrema destra mercoledì.

A Birmingham, un pub è stato attaccato da uomini che hanno cercato di fermare i rivoltosi di estrema destra. Si presume che fossero musulmani che si erano parzialmente armati.

In un video in circolazione sui social media, un uomo viene visto essere picchiato e preso a calci da un gruppo di aggressori con una bandiera palestinese fuori dal pub. La polizia di Birmingham ha negato le accuse di doppiezza e ha annunciato che avrebbe perseguito qualsiasi reato penale. Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di arma offensiva.

Disinformazione Online Scatena Turbolenze di Massa

Le rivolte di estrema destra sono iniziate dopo un incidente di accoltellamento durante una lezione di ballo a Southport vicino a Liverpool lo scorso lunedì, in cui tre giovani ragazze sono state uccise e altre ferite.

È stata diffusa false informazioni online che affermavano che l'aggressore fosse un richiedente asilo con un nome musulmano. La polizia ha negato questo. È stato riferito che l'aggressore era un 17enne nato in Gran Bretagna, i cui genitori sono del Rwanda. Il movente dell'aggressione è ancora sconosciuto.

Il governo britannico ritiene responsabili della violenza gli istigatori online e ha annunciato che renderà più conto le società dei social media.

Il multimiliardario Elon Musk è intervenuto sulla sua piattaforma social X, attaccando personalmente il primo ministro britannico, che ha deriso come "TwoTierKier" (più o meno: "Kier a Due Livelli"). Starmer ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto da un reporter e ha invece sottolineato la sua attenzione a ripristinare la sicurezza.

Polizia di Belfast Sospetta Involvement di Paramilitari

Finora coinvolte dalle rivolte ci sono città in tutte le parti dell'Inghilterra, comprese Londra, Liverpool, Leeds, Sunderland, Nottingham, Bristol, Plymouth e molti paesi più piccoli nelle loro vicinanze. Violenze si sono verificate anche nella capitale nordirlandese, Belfast, dove un uomo ha subito gravi ferite dopo essere stato attaccato da un gruppo. La polizia sospetta l'odio come movente dietro l'incidente.

In Irlanda del Nord, la polizia sospetta l'involvement di forze paramilitari. Nonostante la fine del conflitto nordirlandese più di 25 anni fa, esistono ancora gruppi armati scissionisti da entrambe le fazioni protestanti e cattoliche. Si ritiene che le forze protestanti siano responsabili delle rivolte. Non sono state segnalate rivolte nelle regioni britanniche di Scozia e Galles.

Paesi avvisano i cittadini sulla situazione nel Regno Unito

Vari paesi stanno consigliando ai loro cittadini di essere vigili a causa delle rivolte di estrema destra nel Regno Unito. La missione diplomatica cinese a Londra ha invitato i cittadini e i turisti cinesi a evitare le aree interessate e a monitorare da vicino la situazione di sicurezza.

Il Console generale indiano a Londra ha avvertito i visitatori di rimanere all'erta e "esercitare la dovuta cautela". L'Australia ha consigliato di evitare le aree in cui si svolgono le proteste a causa del rischio di interruzioni e violenza.

La Malaysia, l'Indonesia e gli Emirati Arabi Uniti hanno anche emesso avvertimenti. Il Ministero degli Affari Esteri Nigeriano ha sottolineato che "il recente tumulto nel Regno Unito rappresenta un aumento del rischio di violenza e disordini". La violenza ha raggiunto livelli pericolosi. La Germania non ha cambiato le sue raccomandazioni per i viaggi e la sicurezza per il Regno Unito a seguito delle rivolte.

