- Altre navi vengono trainate sulla via d'acqua dell'Oder-Havel

Sul Canale dell'Oder-Havel, le gru a Niederfinow (distretto di Barnim) hanno gestito più navi quest'anno rispetto a qualsiasi altro anno. Dal gennaio al luglio, un totale di 6.008 navi e imbarcazioni sono passate attraverso, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Ufficio Costruzioni Idrovie Berlino ha annunciato questo. Il numero di navi cargo gestite è aumentato del 37% a 1.968. Anche le navi passeggeri e le imbarcazioni da diporto sono aumentate attraverso le due strutture di Niederfinow.

Dal ottobre 2022, una nuova gru è in funzione sul canale - la vecchia continua a funzionare. La nuova gru può ospitare navi più grandi. L'obiettivo è aumentare il traffico merci sull'acqua e rafforzare il collegamento tra Berlino e Stettino. Secondo l'ufficio statistico, c'è stato un aumento del 33% del trasporto di merci sulle acque interne del Brandeburgo nei primi tre mesi del 2024, ovvero 116.700 tonnellate a 474.900 tonnellate.

Celebrazione del 90° Anniversario

Le gru a Niederfinow nel distretto di Barnim sono anche una grande attrazione e sono considerate tappe fondamentali dell'ingegneria. Il 90° anniversario della vecchia gru verrà celebrato questo sabato (10.08.) come parte del Giorno della Cultura Industriale. È previsto che continui a funzionare almeno fino alla fine del 2027.

La struttura nel nord-est del Brandeburgo è la più antica gru per navi ancora in funzione al mondo, ha annunciato l'Ufficio Navigazione e Idrovie Oder-Havel. È prevista una variata programma di visite con imbarcazioni storiche, escursioni con rompighiaccio, dimostrazioni di salvataggio e visite guidate per la celebrazione dell'anniversario. La gru del 1934 verrà festosamente illuminata la sera.

La nuova gru è anche candidata per il premio di ingegneria. Il vincitore verrà annunciato il 28 novembre. Con le gru, le navi superano grandi differenze di altezza.

