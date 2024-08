- Altre minacce di bombe alle scuole

A Schönebeck (Salzlandkreis) e a Genthin (Landkreis Jerichower Land) sono state segnalate minacce di bomba nelle scuole. A Schönebeck, due scuole hanno ricevuto minacce via email, come dichiarato da un portavoce della polizia. Sono state adottate misure, ma le operazioni sono riprese. A Genthin, la polizia era presente con un cane addestrato per rilevare bombe.

Il mercoledì, le minacce di bomba hanno interrotto le operazioni in due scuole a Dessau-Roßlau e a Magdeburgo. Altri stati federali hanno ricevuto minacce in giorni recenti. In molti casi, il via libera è stato dato poco dopo.

Dopo gli incidenti a Dessau-Roßlau e Magdeburgo, sono aumentate le preoccupazioni per la sicurezza nelle scuole. Nonostante il via libera, le minacce di bomba ripetute in diversi stati federali possono essere classificate come una tendenza preoccupante, che indica un aumento di tali incidenti criminali.

Leggi anche: