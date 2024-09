Altre economie avanzate stanno superando la Germania nel campo dello sviluppo industriale.

La situazione economica a livello globale sta migliorando con tassi di inflazione in calo, redditi in aumento e politiche monetarie meno stringenti in diverse nazioni. Tuttavia, le previsioni dell'OCSE per le prestazioni economiche della Germania sono piuttosto pessimistiche. Tra i principali paesi industrializzati, solo la Germania e il Giappone sono previsti per sottoperformare. La crescita del PIL della Germania è stimata al modesto 0,1% quest'anno, secondo il recente rapporto pubblicato da Parigi.

Rispetto alla Germania, l'economia del Giappone è prevista deprezzarsi di una simile 0,1%. Dal lato positivo, la Francia (+1,1%), l'Italia (+0,8%) e la Spagna (+2,8%) sono previste per mostrare migliori risultati di crescita.

In precedenza, a maggio, l'OCSE aveva ridotto la sua previsione di crescita per la Germania dalla precedente del 0,3% prevista a febbraio al 2,0%. Guardando al prossimo anno, l'organizzazione prevede un aumento dell'economia tedesca con un tasso di crescita del 1,0%.

Previsione di crescita globale del 3,2%

Per il 2022 e il 2023, l'OCSE prevede una crescita globale del 3,2%. Per la zona euro, la crescita è prevista al 0,7% e al 1,3% rispettivamente. La diminuzione dell'inflazione, i redditi in aumento e le politiche monetarie meno vincolate in diverse nazioni contribuiscono a questa stabilità.

Tuttavia, persistono rischi. I conflitti geopolitici e le dispute commerciali potrebbero disturbare gli investimenti e aumentare i costi delle importazioni. Inoltre, il mercato del lavoro potrebbe rallentare la crescita a un ritmo più rapido del previsto. Viceversa, i salari più alti potrebbero alimentare le spese aumentate e la continua diminuzione dei prezzi del petrolio potrebbe accelerare il calo dell'inflazione.

Le democrazie e le economie di mercato, l'OCSE è una coalizione di nazioni, che include le principali economie come la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone, insieme alle economie emergenti come il Messico e il Cile.

