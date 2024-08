Altre caserme chiuse a causa di possibili sabotaggi

A Cologne, il lockdown di una grande base aerea ha causato scalpore. Si dice che i soldati siano stati istruiti a non utilizzare l'acqua potabile lì. C'è il sospetto di un atto di sabotaggio. Mentre le indagini sono in corso, un'altra base è stata completamente isolata.

A seguito del sospetto di possibile sabotaggio nel sito delle Forze Armate tedesche a Cologne-Wahn, il punto di supporto NATO a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, è stato anch'esso chiuso. Un portavoce del Comando Territoriale ha confermato questo al "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Di conseguenza, la base lì è stata chiusa. Viene anche verificata una possibile contaminazione dell'acqua potabile, ma la base ha la propria stazione di pompaggio dell'acqua. Aerei da ricognizione, tra gli altri, sono stanziati nella base aerea NATO di Geilenkirchen.

Secondo informazioni non confermate, il sospetto di sabotaggio si è rafforzato in relazione al lockdown della base a Cologne. La ragione di questo sarebbe dichiarazioni fatte da una persona che è stata messa in custodia. Il portavoce del Comando Territoriale non ha potuto inizialmente confermare queste informazioni interne della Bundeswehr passate al SZ. Nel frattempo, un gran numero di autorità di sicurezza è stato coinvolto.

Gli investigatori alla base aerea di Cologne-Wahn stanno attualmente esaminando particolarità in una centrale idrica e il sospetto di un reato contro la Bundeswehr. La base è stata chiusa per questo motivo. Dopo segnalazioni di disturbi, è stato anche scoperto un buco nella recinzione. Il sospetto iniziale non confermato era che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata. Sono stati anche prelevati campioni d'acqua per l'esame.

"Valori anomali" trovati nell'acqua potabile

La rete di notizie tedesca ha riferito in seguito, citando fonti di sicurezza, che "valori anomali" erano stati trovati nell'acqua potabile. Ci sarebbero anche sintomi di avvelenamento in cinque o sei pompieri sul posto.

La base non poteva più essere entrata o uscita al mattino. La polizia l'aveva circondata ampiamente. Vi sono alloggiate diverse unità. La forza aerea del servizio di prontezza al volo, responsabile dei viaggi dei membri del governo e dei funzionari governativi di alto livello, è anche basata lì.

Il "Spiegel" ha riferito che i soldati e il personale civile erano stati urgentemente consigliati in messaggi interni di non bere l'acqua. Sono state ricevute diverse segnalazioni di problemi allo stomaco dalla polizia dell'aeroporto delle Forze Armate, ma un possibile collegamento con l'acqua sul posto è incerto.

Un portavoce del Comando Territoriale delle Forze Armate tedesche ha detto a ntv.de che sperava in una pronta e completa guarigione per qualsiasi membro della Bundeswehr che potesse essere stato danneggiato dall'incidente. Non voleva fare ulteriori dichiarazioni a causa dell'indagine in corso.

Avvertimento sull'attività russa

Il presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz, ha messo in guardia dal conflitto ibrido della Russia. "Se i sospetti vengono confermati, i reali pericoli della guerra ibrida che Putin sta conducendo contro le democrazie occidentali per la nostra società diventeranno nuovamente evidenti", ha detto alla rete di notizie tedesche.

Il politico dei Verdi ha sottolineato: "Ci sono quasi quotidianamente attacchi informatici, campagne di disinformazione su vasta scala che promuovono partiti e individui anti-democratici in Germania, Europa e Stati Uniti, con l'obiettivo di dividere la nostra società, ma c'è anche spionaggio e sabotaggio".

