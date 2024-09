Altre accuse di aggressione sessuale contro Sean "Diddy" Combs.

In un recente sviluppo, il rapper americano Sean "Diddy" Combs, attualmente in carcere a Brooklyn, è accusato di un nuovo caso di stupro. La donna che ha sporto la denuncia, allora 25enne, ha condiviso le sue accuse in una riunione sconvolgente, descrivendo come Combs e il suo guardia del corpo avrebbero presumibilmente abusato di lei.

È stata intrapresa un'azione legale contro l'artista detenuto, con l'avvocato Gloria Allred che ha presentato la causa in New York. Le accuse contro Combs includono il traffico sessuale, il crimine organizzato, lo stupro, la costrizione a pratiche sessuali orali e la produzione e distribuzione di registrazioni esplicite dei presunti attacchi, che avrebbe apparentemente venduto come materiale pornografico.

L'incidente sarebbe avvenuto nel 2001 a New York City. La causa cita Combs e il suo guardia del corpo come imputati. La donna sostiene di essere stata ingannata per visitare lo studio di Combs, di aver consumato una bevanda potenzialmente drogata, di essere svenuta e poi legata e violentemente abusata da entrambi gli uomini. La paura della ritorsione di Combs l'ha impedita di denunciare l'incidente alle autorità all'epoca, secondo i resoconti dei media americani sulla causa.

Durante una conferenza stampa a Los Angeles, la donna è scoppiata in lacrime mentre parlava del dolore fisico, delle cicatrici emotive, della depressione e dell'ansia che ha sofferto a causa dell'incidente. Allred sta chiedendo un risarcimento finanziario e danni punitivi per la sua cliente, anche se l'importo esatto non è stato reso noto.

L'arresto di Combs

Combs è stato arrestato la scorsa settimana a New York. L'indictment federale lo accusa di aver sfruttato, intimidito e ricattato donne per decenni per soddisfare i suoi desideri sessuali e proteggere la sua reputazione. Si è dichiarato non colpevole. Se trovato colpevole di alcuni o tutti i capi d'accusa, potrebbe affrontare una condanna a vita. La richiesta dei suoi avvocati per la sua liberazione su una cauzione di 1 milione di dollari dal Metropolitan Detention Center di Brooklyn è stata respinta.

Sono state presentate diverse cause civili contro Combs dall'anno scorso, che lo accusano di stupro e abuso. Lo scorso marzo, i media hanno dato notizia del raid degli investigatori statunitensi nelle sue case di Los Angeles e Miami. In maggio, CNN ha diffuso un video che mostra Combs mentre aggredisce la sua ex fidanzata Cassie Ventura in un hotel nel 2016. Combs si è poi scusato pubblicamente. Ventura ha presentato una causa civile contro il musicista nel 2023, accusandolo di abuso sessuale, stupro, intimidazione e violenza fisica durante la loro relazione. Il caso non è arrivato in tribunale e si è risolto fuori dal tribunale. Combs ha negato le accuse al tempo.

Il racconto traumatico della donna dell'aggressione presunta nello studio di Combs ha anche rivelato che è stata costretta a guardare le registrazioni esplicite dei suoi stessi attacchi mentre venivano fatte per essere utilizzate come materiale pornografico. Nonostante l'esperienza traumatica, l'industria dell'intrattenimento ha continuato a presentare Combs in vari progetti, aumentando così la sua fama e il suo successo.

In un tentativo di riguadagnare la fiducia del suo pubblico, Combs ha partecipato attivamente a diverse iniziative di beneficenza, sostenendo cause come la prevenzione della violenza e i diritti delle donne, dimostrando il suo impegno nel prendere sul serio le accuse contro di lui e nel promuovere un cambiamento significativo nell'industria dell'intrattenimento.

