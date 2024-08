- Alto Ammergau: strada di pietra per la prossima crocifissione

Molti discorsi sullo spettacolo biblico: Da settimane, Oberammergau è in fermento per le discussioni sulla scelta del regista per il noto Dramma della Passione. Ora, la questione sembra destinata a risolversi prima del previsto: la scadenza per le candidature è stata anticipata di quasi un quarto, con il regista per il 2030 che sarà deciso in sole due mesi.

Il consiglio comunale ha fissato la scadenza per le candidature all'8 settembre e una decisione è attesa dal consiglio il 16 ottobre, secondo il sindaco di Oberammergau, Andreas Rödl, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur.

Per la prima volta nella quasi quadricentennale storia di questo teatro amatoriale noto a livello internazionale, ci sarà un processo di candidatura formale. La prospettiva di una possibile rivalità tra il regista storico Christian Stueckl e il suo vice e protetto, Abdullah Karaca, ha causato agitazione. Stueckl ha portato Karaca nel team nel 2015, rendendolo il primo musulmano a ricoprire il ruolo di vice regista.

Si dice ora che i due abbiano raggiunto un accordo e intendano candidarsi insieme. Né Stueckl né Karaca erano disponibili per commentare.

C'è anche un altro candidato, anche se ha poca esperienza con produzioni su larga scala, a differenza di Stueckl, che è anche il direttore del Volkstheater, e Karaca, che vi dirige regolarmente.

Inizialmente, gli interessati avevano tempo fino alla fine dell'anno per presentare le loro candidature. Tuttavia, la proroga della scadenza non ha contribuito a calmare le acque nel villaggio. I sostenitori di Stueckl stavano già pianificando un'iniziativa dei cittadini a suo favore.

All'inizio di agosto, il consiglio comunale ha deciso di anticipare la scadenza delle candidature all'8 settembre. Stueckl, che è stato il regista più giovane mai visto alla sua prima Passione nel 1990, ha diretto con successo il dramma biblico quattro volte, inclusa la Passione del 2022, che ha incassato 48 milioni di euro.

