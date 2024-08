- Alto Ammergau: strada di pietra per la prossima crocifissione

Non ancora compiuto - ma si sta facendo progresso verso la prossima Passione: la scadenza per le candidature per dirigere il famoso dramma della Passione di Oberammergau è stata anticipata di quasi un quarto, e il direttore per il 2030 dovrebbe essere deciso entro la fine di ottobre. Il consiglio comunale ha fissato l'8 settembre come scadenza per le candidature e prevede di decidere sul candidato entro il 16 ottobre, secondo il sindaco di Oberammergau, Andreas Rödl.

Per la prima volta nella quasi 400enne storia di questo famoso dramma amatoriale, noto in tutto il mondo, c'è un processo di candidatura formale per il ruolo di direttore. Il piccolo paese situato ai piedi delle montagne è stato animato da dibattiti sulla decisione.

Voci di una lotta per il potere tra il direttore di lungo corso Christian Stuckl e il suo ex vice e protetto, Abdullah Karaca, sono state una fonte significativa di tensione. Karaca, che ha 35 anni, aveva considerato di candidarsi contro il suo mentore. Stuckl lo aveva portato nella squadra di direzione nel 2015, rendendolo il primo musulmano a ricoprire il ruolo di vice direttore. Non tutti in paese erano contenti di questa decisione all'epoca.

Tuttavia, i due hanno raggiunto un accordo e prevedono di candidarsi insieme, secondo Rödl. Si ipotizza che Karaca potrebbe fare un passo indietro e lasciare che Stuckl assuma il ruolo di guida. Se entrambi si candidano, sarebbe una prima volta nella storia della Passione. Né Stuckl né Karaca erano disponibili per commentare.

Oltre a questi due candidati, c'è un altro aspirante che ha poca esperienza con le produzioni su larga scala, a differenza di Stuckl, che è anche il direttore del teatro locale, e Karaca, che ha regolarmente diretto produzioni lì. Se questi sono gli unici candidati, Stuckl alla guida della Passione del 2030 è una possibilità distinta.

Scadenza per le candidature anticipata

Inizialmente, i candidati avevano tempo fino alla fine dell'anno per presentare le loro candidature. Tuttavia, la lunga scadenza non ha contribuito a calmare le tensioni in paese. I sostenitori di Stuckl stavano già pianificando una marcia di protesta in suo favore.

All'inizio di agosto, il consiglio comunale ha deciso di anticipare la scadenza per le candidature a settembre. Non è ancora chiaro se le candidature verranno presentate oralmente o per iscritto, poiché il consiglio non ha specificato. Rödl ha ricevuto solo candidature orali finora e sarebbe sorpreso se si presentassero altri candidati. La rosa dei candidati è limitata ai residenti di Oberammergau che hanno, avranno o hanno avuto il diritto di esibirsi nella rappresentazione, il che significa che sono nati lì o vi hanno vissuto per 20 anni.

Il consiglio comunale annuncerà la decisione il 16 ottobre. Prima di allora, i candidati verranno presentati ai capi dei partiti il 16 settembre e il consiglio si riserva il diritto di fare una selezione preliminare. Il 10 ottobre, i candidati si presenteranno al pubblico in una riunione cittadina.

Con questa tempistica, il direttore per la Passione del 2030, che rappresenta la sofferenza, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, verrà deciso prima che mai. La prossima rappresentazione sul grande palcoscenico all'aperto è ancora lontana più di cinque anni e mezzo. Il paese di Oberammergau ha presentato la Passione ogni dieci anni dal 1633, in seguito a un voto fatto durante la peste.

Quattro volte, nel suo debutto alla passione nel 1990, Stückl è diventato il direttore più giovane di sempre, portando con successo in scena il dramma biblico. L'anno scorso ha reso chiaro che vorrebbe farlo una quinta volta.

Stückl è in carica dal 1990, ma alcuni dei 5000 abitanti del paese sembrano pensare che il 62enne, che è un direttore da quasi 40 anni e è assertivo in merito, sia diventato troppo potente. Altri lo vedono come un riformatore che ha ripulito la passione, l'ha liberata dall'antigiudaismo cristiano e l'ha trasformata in un evento culturale ricercato con produzioni impressionanti.

Una richiesta della Comunità dei Voti Indipendenti di pubblicizzare per la prima volta la direzione ha causato il primo fermento alcuni mesi fa. Il consiglio comunale ha quindi seguito la richiesta in una forma modificata.

"Non si tratta di non volerlo più", ha spiegato il sindaco Rödl all'epoca riguardo a Stückl. Si tratta piuttosto di creare maggiore trasparenza e vedere se ci sono candidati che non sono stati considerati in precedenza. La comunità non vuole essere accusata di affari loschi riguardo alla direzione.

Stückl, cittadino onorario del paese e altamente decorato per il suo lavoro sulle rappresentazioni della Passione, era deluso. Certamente non gli manca il lavoro al Munich Volkstheater, ma la passione è più che altro. "È dove batte il mio cuore."

Per Stückl, profondamente influenzato dal cattolicesimo, è sempre stato

La decisione sul regista per la rappresentazione del 2030, ora attesa entro la fine di ottobre, sarà presa dalla Commissione, come riferito dal sindaco Rödl. Questa commissione esaminerà le applicazioni, comprese quelle congiunte di Christian Stuckl e Abdullah Karaca, prima di fare la loro scelta.

