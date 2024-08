- Alti tassi di malattia in Sassonia - molte infezioni respiratorie

Assenteismo dei Lavoratori in Sassonia Raggiunge il Massimo Storico nel Primo Semestre del 2024

L'assenteismo dei lavoratori in Sassonia ha raggiunto un nuovo record nel primo semestre del 2024, secondo una dichiarazione di DAK-Gesundheit, che ha segnalato un tasso del 6%, in aumento rispetto al 5,9% dello stesso periodo dell'anno precedente e superiore alla media nazionale del 5,7%. Un'analisi dell'assicurazione sanitaria ha rilevato che i membri DAK occupati nello stato hanno avuto in media 10,9 giorni di malattia, con almeno la metà che è stata assente almeno una volta. Questi dati sono stati derivati da circa 50.000 membri DAK occupati nello Stato Libero.

Problemi di Salute Mentale la Causa Più Comune

I problemi di salute mentale, tra cui depressione e disturbi da adattamento, hanno rappresentato circa 178 giorni di malattia per 100 assicurati, in aumento rispetto ai 149 giorni del primo semestre dell'anno precedente. "Il ulteriore aumento dell'assenteismo dovuto ai problemi di salute mentale è allarmante", ha dichiarato il responsabile di DAK per lo stato di Sassonia, Stefan Wandel. "I lavoratori in Sassonia continuano a far fronte alla pressione in questi tempi di guerra e di crisi". Le aziende dovrebbero concentrarsi sullo stress e sulle possibili pressioni e impegnarsi di più con la salute mentale dei propri dipendenti.

Secondo l'analisi di DAK, in media 60 su 1.000 dipendenti erano assenti ogni giorno da gennaio a giugno. I problemi respiratori come raffreddori, influenze e infezioni simil-influenzali hanno causato il maggior assenteismo, con 213 giorni per 100 assicurati. I disturbi muscoloscheletrici come il mal di schiena hanno rappresentato circa 197 giorni di malattia, e gli infortuni 109.

Alto Assenteismo a causa dell'"Influenza Estiva" di Giugno

Barmer ha segnalato assenze insolite a causa di infezioni respiratorie, dai raffreddori comuni alla bronchite, a giugno. Tuttavia, secondo l'analisi dell'assicurazione sanitaria, la Sassonia è stata la meno colpita dall'"influenza estiva" rispetto ad altri stati federali, con 148-114 casi per 10.000 assicurati. Dal secondo fine settimana di giugno, si è registrata una lieve tendenza al ribasso. Mentre sia le infezioni gravi che quelle lievi hanno rappresentato l'86-90% di tutte le assenze, le infezioni da COVID-19 hanno rappresentato solo il 4-7%, con una tendenza in aumento, e la quota dell'influenza è stata

