Alti alberi, soffitto di legno e lama <unk>terapico<unk>: cosa troverete nel terminal rinnovato del PDX<unk>

All Portland International Airport (PDX) ha investito ingenti somme per portare la famosa natura dell'Oregon all'interno. Il terminal aggiornato verrà riempito con decine di alberi, migliaia di altre piante, fiumi di luce naturale e un soffitto in legno per creare un'atmosfera arborea.

PDX continuerà ad avere apparizioni periodiche di "terapia" di llama e alpaca.

La ristrutturazione da $2,15 miliardi ha diversi scopi, secondo Allison Ferre, responsabile delle relazioni con i media del Port of Portland, che gestisce PDX. Uno importante è un migliore design per far passare le persone attraverso la struttura in modo più efficiente.

"Il terminal precedente - edifici multipli rattoppati - non era progettato per come viaggiamo dopo l'11 settembre con la TSA. Ora l'esperienza sarà molto migliore", ha detto Ferre a CNN Travel in un'intervista via email.

Ma hanno anche posto l'accento su come rendere il passaggio attraverso l'aeroporto meno stressante con le necessarie fermate alla sicurezza e così via.

"Il nuovo terminal utilizza anche il design biofilico - portando il mondo naturale - per sfruttarne i benefici come abbassare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca dei viaggiatori e farlo sembrare una passeggiata in una foresta del Pacifico Nordoccidentale", ha detto il Port of Portland in un comunicato stampa.

Ferre ha anche notato che i ristoranti e i negozi verranno posizionati nelle aree pre-sicurezza. L'aeroporto spera di diventare una meta in sé, anche se le persone non stanno volando - costruendo su una tendenza impostata da aeroporti come Changi a Singapore.

Cosa vedranno i passeggeri di PDX

Una delle prime cose che i passeggeri potrebbero notare saranno 72 grandi alberi, tra cui varietà di noce nero, ficus e olivo, disseminati in tutto il terminal, ha detto il Port of Portland. Ci saranno circa 5.000 piante vive in totale.

E otterranno la loro fotosintesi grazie a 49 lucernari strategicamente posizionati che attraversano un impressionante soffitto di abete Douglas tagliato dai boschi locali dell'Oregon e della Washington utilizzando metodi di raccolta sostenibili.

"Locale" è stato il mantra di questo progetto.

"Migliaia di persone provenienti dalla nostra regione si sono riunite per realizzare qualcosa che nessuno aveva mai fatto: costruire un aeroporto a sourcing locale", ha detto Curtis Robinhold, direttore esecutivo del Port of Portland, in un'email a CNN Travel. "È tutto progettato per offrire ai viaggiatori un'esperienza unica di PDX".

Insieme alle nuove cose, un paio di vecchi favori di PDX tornano dopo la richiesta popolare, ha detto il comunicato stampa del Port.

Powell's, un'istituzione letteraria di Portland sin dal 1970, aveva una filiale di PDX per 30 anni, ma ha chiuso durante la pandemia. Ma il negozio di libri tornerà con la riapertura, secondo il comunicato stampa.

Un altro ritorno è sotto i piedi - la moquette di PDX degli anni '80. Con i suoi motivi geometrici su sfondo verde turchese, la moquette è diventata una specie di culto ma è stata rimossa alcuni anni fa. Questo ha fatto arrabbiare i fan. Ma in alcune aree selezionate, una nuova copertura dello stesso motivo viene installata, ha detto il Port of Portland.

Llamas e alpacas e cibo e cultura

Due dei famosi mammiferi da carico dell'America del Sud vengono allevati in abbondanza in Oregon - e fanno apparizioni speciali a PDX come tipo di "terapia" per i viaggiatori stressati.

"Le llama e gli alpaca visitano PDX per calmare e deliziare i viaggiatori come parte del programma di terapia degli animali dell'aeroporto", ha detto Ferre. "Di solito visitano un paio di volte al mese".

I calmanti animali vengono da Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, e Ferre ha detto che i passeggeri possono controllare la pagina Instagram di PDX per un programma futuro.

I ristoranti e i negozi - alcuni nuovi, altri ritorni - verranno allestiti in modo da assomigliare a passeggiate nei quartieri di Portland.

Ingredienti locali e chef locali saranno al centro della cucina, ha detto il comunicato stampa. Tra le offerte ci sarà Grassa, un posto di pasta artigianale che aprirà la sua sesta sede nella zona a PDX.

L'attenzione ai risorse e alla cultura locali si estende ai primi abitanti della zona. Alcune delle fonti di legno sono venute direttamente dalle terre tribali.

Brenda Meade, presidente della Coquille Indian Tribe, ha detto a CNN Travel in un'email: "Sono really proud of the fact that people visiting Portland will see a bit of Oregon's culture in the airport. It's so important to our Coquille potlatch culture to welcome our guests".

Più spazio, altro in arrivo

Il progetto è stato più di un'esercizio estetico. Era anche su come aggiungere più spazio a un terminal affollato.

"Stiamo rénovant e aggiornant circa 500.000 piedi quadrati e aggiungiamo circa 500.000 piedi quadrati. In combinazione, questo lavoro quasi raddoppia la capacità dei passeggeri (a 35 milioni all'anno)", ha detto Ferre.

PDX ha gestito 16,5 milioni di passeggeri nel 2023 e a giugno 2024 ha visto più di 1,6 milioni di viaggiatori, che è aumentato del 9% rispetto al 2023, ha detto il Port of Portland. Nel picco della stagione estiva, l'aeroporto gestisce circa 450 voli al giorno.

Il lavoro all'aeroporto non finisce mercoledì con l'apertura del terminal principale. Tutto questo era solo la fase 1.

C'è una seconda fase che inizia subito e dovrebbe essere completata entro il 2026. Include due "accoglienti" aree dove le persone possono attendere i viaggiatori, bagni privati con mosaici di piastrelle progettati da artisti locali e più scale mobili per il ritiro dei bagagli.

"PDX è la prima e ultima impressione per molti dei nostri visitatori e la ristrutturazione del terminal principale è certo che la renderà positiva", ha detto Travel Portland President and CEO Jeff Miller. "PDX è una stella brillante tra gli asset del turismo della nostra città e spesso lo chiamiamo uno dei migliori quartieri della città".

La riqualificazione di PDX include anche progetti per rendere l'aeroporto una meta gastronomica, con ristoranti locali come Grassa che apriranno sedi all'interno del terminal. L'attenzione al patrimonio locale e alla cultura continua, arrivando addirittura alla scelta del legno dalle terre tribali.

Inoltre delle visite terapeutiche con i lama e gli alpaca, PDX sta guardando al mondo dell'aviazione per trarre ispirazione. L'aeroporto sta attualmente esplorando opportunità di partnership con attrazioni a tema aeronautico, con l'obiettivo di creare un'esperienza di viaggio unica ed coinvolgente che vada oltre l'esperienza tradizionale dell'aeroporto.

Leggi anche: