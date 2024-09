Alterazioni negli sforzi di estinzione degli incendi

Buone notizie per i vigili del fuoco in Portogallo, che hanno lottato contro gli incendi boschivi per giorni. Recenti cambiamenti nel tempo potrebbero finalmente far pendere l'bilancio a loro favore. Venti in diminuzione e umidità crescente potrebbero aiutare a contenere gli incendi, come riportato dalla TV di stato RTP.

Se le previste piogge si materializzeranno, potrebbero offrire ancora più sollievo nella lotta contro questi inferni. Tuttavia, potrebbero anche scatenare frane sul terreno bruciato, come menzionato dall'agenzia di stampa statale Lusa.

Molti dei più di 100 incendi, prevalentemente nel centro e nel nord del Portogallo, sono stati spenti o portati sotto controllo, come nel comune di Nelas, in Portogallo centrale, secondo Lusa. Quest'anno l'area bruciata di 140.000 ettari (1400 chilometri quadrati) è la più grande degli ultimi sette anni.

Al momento, sono state segnalate dieci vittime - cinque vigili del fuoco hanno perso la vita lottando contro le fiamme, mentre altri cinque sono morti per attacchi di cuore a causa della paura e dello stress, secondo Lusa. Circa 4000 vigili del fuoco, supportati da aerei e elicotteri antincendio, sono in servizio in tutto il paese per combattere questi incendi.

Grazie agli incendi, le emissioni di carbonio del Portogallo a settembre sono aumentate ai loro livelli più alti degli ultimi 22 anni, stimate in 1,9 milioni di tonnellate, secondo il servizio di monitoraggio dell'atmosfera dell'UE (CAMS). Le emissioni di fumo sono previste raggiungere parti della Spagna e della Francia entro il fine settimana.

La pioggia prevista potrebbe aiutare significativamente a spegnere gli incendi rimanenti, offrendo ulteriore sollievo ai vigili del fuoco. Tuttavia, le condizioni umide potrebbero anche aumentare il rischio di frane nelle aree colpite dagli incendi.

