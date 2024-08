- Alterazioni ambientali in Renania settentrionale-Vestfalia: scarsità d'acqua, forti piogge, ondate di calore soffianti

Variazioni nei modelli meteorologici, con periodi di siccità e forti piogge che si alternano più frequentemente di prima: i ricercatori hanno esaminato l'influenza del cambiamento climatico globale sulla Renania Settentrionale-Vestfalia. L'Agenzia Ambientale dello Stato (Lanuv) ha recentemente reso noti i risultati.

Il previsto livello medio di precipitazioni non è previsto subire significativi cambiamenti, ma ci saranno più frequenti episodi di forti piogge e periodi di siccità. La causa è il indebolimento della corrente a getto, che porta a situazioni in cui le nuvole di pioggia si fermano in una determinata area, rilasciando forti precipitazioni, mentre altre regioni rimangono asciutte.

Tre scenari

"Le valutazioni attuali indicano che gli attuali sforzi di mitigazione del cambiamento climatico globale non sono sufficienti per limitare il riscaldamento globale sotto i due gradi", ha spiegato la presidente di Lanuv Elke Reichert. "Se non vengono adottate ulteriori azioni, attualmente prevediamo un aumento della temperatura globale di circa tre gradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali".

Ciò ha conseguenze: "Stiamo assistendo e sperimentando un aumento di anomalie meteorologiche che sono causate dal cambiamento climatico. Ciò include un maggior numero di eventi di forti piogge nonché periodi più caldi o secchi", ha detto Reichert.

Si consiglia di stabilire strategie per adattarsi al cambiamento climatico, senza fare affidamento sullo scenario più favorevole, ha messo in guardia Reichert. Solo se si materializza lo "scenario di prevenzione del cambiamento climatico" - ovvero, tutti gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima vengono raggiunti in tempo - rimarrà un aumento di meno di due gradi rispetto ai livelli preindustriali. Lo "scenario moderato" porterà a un riscaldamento globale di circa 2,4 gradi Celsius (1,7 a 3,2 gradi Celsius). Lo "scenario business as usual" riscalderà la Terra di circa 4,3 gradi Celsius.

NRW Temperatura Media: Da 8,4 a 13,7 Gradi

La temperatura media dell'aria in NRW era di 10 gradi Celsius tra il 1991 e il 2020, che è già 1,6 gradi più caldo rispetto al periodo tra il 1881 e il 1910. Secondo gli esperti, nella migliore delle ipotesi, la temperatura media dell'aria in NRW rimarrà al livello attuale tra il 2071 e il 2100. Nello "scenario business as usual", potrebbe salire fino a 13,7 gradi Celsius.

Il numero di giorni con temperature superiori a 30 gradi in NRW passerà da 8 a 28 giorni all'anno entro la fine del secolo nello "scenario business as usual". Le notti con temperature superiori a 20 gradi, attualmente un evento raro di una o due volte l'anno, diventeranno probabilmente più comuni e si verificheranno diverse volte l'anno.

Le ondate di calore, definite da tre giorni consecutivi con almeno 30 gradi, venivano precedentemente registrate in NRW circa ogni tre anni. Lungo il Reno e il Ruhr, potrebbero verificarsi fino a cinque volte l'anno.

Precipitazioni

L'anno 2023 ha registrato una precipitazione totale di 1.198 litri per metro quadrato, rendendolo l'anno più piovoso mai registrato, e con 11,2 gradi, è stato anche il più caldo. Le previsioni suggeriscono che non ci sarà un cambiamento significativo nelle quantità annuali di precipitazioni, ma le precipitazioni estive sono probabili diminuire e quelle invernali aumentare. Poiché l'aria più calda può contenere il sette per cento in più di vapore acqueo, ciò significa più temporali e acquazzoni.

Differenze regionali

Gli impatti varieranno in diverse regioni dello stato. Per le aree densamente popolate lungo il Reno e il Ruhr, che sono già alcune delle regioni più calde della Germania, le ondate di calore saranno particolarmente rilevanti.

Per le regioni montane, le forti piogge rappresenteranno un problema significativo a causa del rischio di alluvioni lampo, erosione del suolo e frane.

Al contrario, durante i periodi di siccità più lunghi, particolarmente nella regione del Münsterland e di Ostwestfalen-Lippe, c'è il rischio di scarsità d'acqua.

Il rischio di incendi boschivi in NRW, al di fuori delle regioni montane, aumenterà significativamente. Gli scienziati raccomandano numerosi adattamenti: dalla protezione dalle inondazioni alle città più verdi e foreste più resilienti.

Cambiamento climatico in NRW

