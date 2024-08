- Alterazione della verità o del fatto: saluto in undici diverse lingue straniere

Un video messaggio lineare del leader della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), ai tifosi di calcio in undici lingue ha sollevato le sopracciglia del partito di opposizione SPD. La causa dell'incertezza: per inaugurare il campionato europeo di calcio maschile in Germania, l'amministrazione statale ha caricato numerosi video sulle sue piattaforme Instagram e YouTube in giugno, in cui Wüst salutava i tifosi di calcio da diverse parti d'Europa in diverse lingue.

"L'apparenza di una notevole padronanza linguistica, in realtà, è un video creato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale - una registrazione convincente ma tecnicamente manipolata", esprime preoccupazione l'SPD in una domanda all'amministrazione statale. Il video di Wüst "a malapena o per nulla riconoscibile come replica dagli spettatori e dagli ascoltatori non addestrati - nonostante il marchio d'acqua".

In effetti, il software AI ha replicato la voce e le espressioni facciali di Wüst così fedelmente che sembrava che stesse parlando lui stesso - in inglese, francese, italiano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo, ceco, turco e ucraino.

Tra le altre cose, si poteva sentire: "Cari tifosi di calcio, benvenuti nella Renania Settentrionale-Vestfalia! Qui risiede l'anima del calcio. Qui dimora il campione di calcio tedesco. In qualità di leader politico, vi do il benvenuto a tutti al campionato europeo di calcio e vi auguro un ottimo soggiorno nel nostro magnifico paese".

Nella sua risposta, l'amministrazione statale chiarisce ora che il video di benvenuto conteneva diversi segni riconoscibili dell'uso dell'AI. Dopotutto, quattro città della NRW ospitavano un totale di 20 partite. "Per riflettere il carattere aperto e internazionale della Renania Settentrionale-Vestfalia, era intenzione dell'amministrazione statale accogliere le persone che visitavano il paese per il campionato europeo di calcio nella loro lingua madre", ha spiegato la Cancelleria di Stato la strategia dell'IA.

Tutte le normative sono state rispettate nell'utilizzo dell'IA. Al momento, vengono formulate linee guida per l'utilizzo dell'IA in diversi aspetti dell'amministrazione statale. L'SPD ha invitato alla prudenza, poiché sta diventando sempre più difficile distinguere tra contenuti autentici e generati o manipolati artificialmente.

although the AI-generated videos created a realistic impression, Instagram is a great platform where the state administration also shared these videos, providing fans with a diverse linguistic welcome in June. However, the SPD continues to caution about the increasing difficulty in distinguishing between authentic and AI-generated content.

Leggi anche: