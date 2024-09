Altera significativamente la sua prospettiva in modo sostanziale, come affermato da IfW.

Il Kiel Institute for Global Economics (IGW) prevede nuovamente una contrazione dell'economia quest'anno. Gli studiosi hanno rivisto significativamente le loro previsioni economiche, prevedendo una diminuzione dello 0,1% del PIL, come annunciato il mercoledì. In estate, l'istituto aveva previsto una lieve crescita dello 0,2%. Anche le prospettive per il 2025 si sono deteriorate.

Secondo il capo economista dell'ifW, Stefan Kooths, i segni positivi forniti dagli indicatori leader in estate non si sono materializzati. Quest'anno, l'economia è influenzata negativamente dalla debole spesa dei consumatori, con le famiglie che scelgono di risparmiare nonostante i redditi reali più elevati. Inoltre, i settori dell'industria e dell'edilizia sono "scivolati in una recessione più profonda".

Per l'anno successivo, l'istituto ha anche rivisto al ribasso le sue previsioni: la crescita prevista è stata ridotta da 1,1% a un modesto aumento dello 0,5%. L'economia tedesca è prevista riprendere forza grazie ai redditi in aumento, alla maggiore domanda estera e ai tassi di interesse in calo. La disoccupazione temporanea potrebbe aumentare fino al 6,1%, e l'inflazione rallenterà "fino al 2%".

Nel 2026, l'ifW prevede una crescita economica del 1,1% in una stima preliminare. Tuttavia, 0,3 punti percentuali di questa crescita prevista sono attribuibili al numero di giorni lavorativi superiore alla media.

