- Alta stagione a Hoppegarden

Il quattro anni Al Riffa, con il fantino irlandese Dylan Browne McMonagle in sella, parte come favorito nella prova clou della stagione di domenica, il 134° Grosser Preis von Berlin all'ippodromo di Hoppegarten. "Questo è un peso massimo internazionale", dice il proprietario dell'ippodromo Gerhard Schoeningh riguardo al puledro: "Al Riffa è preparato da Joseph O'Brien, figlio del maestro irlandese Aidan O'Brien". Co-favorito King of Conquest con Adrie de Vries arriva dalle scuderie di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Dubai.

La corsa sui 2400 metri è dotata di un totale di 155.000 euro. La prestigiosa corsa internazionale di confronto per tre anni e oltre va a sette purosangue dall'Inghilterra, dall'Irlanda e dalla Germania. Il vincitore riceverà 100.000 euro.

Tra i cavalli tedeschi più anziani, Best of Lips, Tunnnes e Mr. Hollywood sono molto vicini, "è tutto sulle condizioni del giorno", dice Schoeningh. Come unico tre anni, Narrativo affronta una dura sfida.

La stagione alta all'ippodromo di Hoppegarten sembra particolarmente emozionante con il Grosser Preis von Berlin come sua prova clou, che attira cavalli di primo livello come Al Riffa e King of Conquest. La stagione alta vede anche una significativa corsa internazionale di confronto per tre anni e oltre, con concorrenti dall'Inghilterra, dall'Irlanda e dalla Germania.

Leggi anche: