Il publisher della rivista di estrema destra "Compact", Jürgen Elsässer, ha descritto il sollevamento del divieto da parte del Tribunale Amministrativo Federale come una vittoria sulla Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). Ci sono ancora giudici, ha detto a un evento dell'AfD a Sebnitz, in Sassonia, "che non si lasciano dettare dalla politica e prendono decisioni strettamente fattuali". Ha parlato di una decisione importante per la libertà di stampa.

In precedenza, il publisher della rivista a Potsdam aveva richiesto che la politica risarcisse i danni causati dal divieto.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha sollevato provvisoriamente il divieto della rivista di estrema destra "Compact" imposto da Faeser. La ministra aveva proibito la pubblicazione il 16 luglio, definendola "un organo centrale della scena di estrema destra".

