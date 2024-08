- Alpinista ferito gravemente in una caduta a Watzmann

Un escursionista è caduto in un crepaccio di circa 40 metri al Massiccio del Watzmann, situato nella zona di Berchtesgaden. L'incidente è avvenuto giovedì sulla vetta sud, come riferito dalla Croce Rossa Bavarese, coinvolgendo un 44enne del distretto di Starnberg. Uno dei suoi compagni è riuscito a raggiungere l'infortunato per prestare le prime cure. Un altro escursionista è corso in una vicina baita per fare una chiamata di emergenza a causa di problemi di segnale.

Il ferito grave è stato successivamente trasportato in elicottero in un ospedale di Salisburgo. Il soccorritore è stato poi accompagnato dal team di soccorso fino alla valle.

