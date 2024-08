- Alpache rubate dagli allevamenti

Alcuni misteriosi individui hanno rubato un alpaca dal suo recinto a Nieder-Waroldern, situato nella regione della Hesse superiore (regione di Waldeck-Frankenberg). Una caccia all'animale, che ha coinvolto anche i droni, non ha ancora dato risultati, secondo il comunicato della polizia. Il furto sembra essere avvenuto tra la notte di sabato e la mattina di domenica. Il proprietario ha escluso ogni possibilità che l'animale sia fuggito da solo. Il modo esatto in cui i ladri sono riusciti a portarsi via l'alpaca rimane un mistero.

La polizia sta indagando sul furto insolito dell'alpaca dal suo recinto, poiché è stato rubato tra la notte di sabato e la mattina di domenica. Despite gli sforzi estesi, compreso l'uso dei droni, l'animale non è ancora stato trovato, suggerendo che i ladri potrebbero aver avuto un piano strategico.

Leggi anche: