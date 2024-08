- Alonso pianifica con Tah: "È importante per noi"

Nonostante i rumors di mercato, il giocatore nazionale di Bayer Leverkusen Jonathan Tah continua ad avere un ruolo significativo sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso. "È nei miei piani. Jonathan è molto importante per noi," ha spiegato l'allenatore di Bayer prima della partita di Supercoppa contro il VfB Stuttgart sabato (20:30/Sat.1). Tah aveva anche giocato nella pré-stagione e aveva guidato la squadra come capitano nella sconfitta per 1-4 a Londra contro il FC Arsenal. Alonso intende continuare con il suo leader difensivo, poiché non ci sono segnali attuali dal FC Bayern Monaco riguardo ad un impegno di Tah.

Tuttavia, la questione del portiere rimane aperta. Per la partita contro lo Stuttgart, lo spagnolo ha lasciato aperto se Lukas Hradecky o Matej Kovar avrebbero iniziato. I due portieri avevano già fatto a turno lo scorso anno. Hradecky ha giocato in 35 partite ufficiali, Kovar in 17. "Vedremo partita per partita," ha detto l'allenatore. "Non abbiamo ancora un piano, ma abbiamo bisogno di una buona competizione per ogni posizione," ha spiegato Alonso. Kovar è stato principalmente utilizzato nelle partite di coppa, Hradecky in campionato.

Alonso ha menzionato che hanno bisogno di una buona competizione per ogni posizione, sottolineando l'importanza sia di Lukas Hradecky che di Matej Kovar nella posizione di portiere.

