- Alonso mantiene un atteggiamento noncurante nei confronti delle potenziali opportunità di transizione.

Allenatore Xabi Alonso è rilassato riguardo ai discorsi di mercato che precedono l'esordio di Bayer Leverkusen nella difesa della coppa. "Siamo rilassati e non prevedo molti cambiamenti", ha dichiarato Alonso a mezzogiorno tra numerosi pettegolezzi sui campioni e vincitori della coppa. Prima del termine del mercato venerdì, Odilon Kossounou dovrebbe approdare ad Atalanta Bergamo. Inoltre, "Kicker" indica che Leverkusen è interessata al centrocampista Under 21 del Liverpool Tyler Morton.

Kossounou non giocherà comunque mercoledì nella partita preliminare contro la squadra di quarta divisione Carl Zeiss Jena (18:00/ZDF e Sky). Il difensore di 23 anni era stato previsto per partecipare alla sessione di allenamento del pomeriggio. "Non ho informazioni interne sul suo status", ha ammesso Alonso. L'uscita di Kossounou potrebbe anche influire su un eventuale trasferimento di Jonathan Tah al FC Bayern, poiché la difesa dei campioni è già a corto di un giocatore a causa del prestito temporaneo di Josip Stanisic a Monaco.

Alonso considera Tah completamente dedito

Secondo Alonso, la stella internazionale Tah è pronta a scendere in campo mercoledì e sabato contro Leipzig in campionato. "È un giocatore esperto e al 100% dedito", ha riferito Alonso, che in precedenza aveva rimproverato Tah per non essere stato pronto per la partita di Supercoppa contro il VfB Stuttgart a causa delle speculazioni di mercato.

A Jena, Alonso vuole la massima concentrazione dalla sua squadra. I campioni della Regionalliga Nordost sono rimasti imbattuti in campionato dal marzo scorso. "Dobbiamo essere concentrati", ha detto l'allenatore del Leverkusen.

La prima frase potrebbe essere: "Despite the potential departure of Odilon Kossounou, Coach Xabi Alonso considers Jonathan Tah fully committed and expects him to perform well in Wednesday's game against Carl Zeiss Jena."

La seconda frase potrebbe essere: "Coach Alonso, who is unfazed by transfer talks, is encouraging full focus from his team, especially with Jena's unbeaten league run since March."

Leggi anche: