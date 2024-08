- Alonso è entusiasta di una partita esemplare, simile alla Champions League.

L'allenatore del Bayer Leverkusen Xabi Alonso è tranquillo dopo la telenovela del trasferimento dell'esterno Jonathan Tah. "È al 100% pronto e in forma. È stato il nostro migliore in coppa a Jena, partirà", ha condiviso prima del big match di sabato contro l'RB Lipsia (18:30/Sky). Fino all'ultimo minuto, Leverkusen aveva sperato che Tah si unisse al FC Bayern Monaco, ma l'affare è saltato venerdì.

Kovar rimane in porta

Con la partenza di Odilon Kossounou all'Atalanta Bergamo e l'arrivo di Nordi Mukiele, che arriva dal Paris Saint-Germain e affronta la sua ex squadra sabato, la squadra è ora al completo. Alonso ha confermato che Mukiele farà parte della squadra dopo due sessioni di allenamento. Tuttavia, Lukas Hradecky è ancora fuori con l'influenza, quindi Matej Kovar continuerà in porta.

Alonso è entusiasta della partita contro i loro acerrimi rivali, che hanno battuto due volte lo scorso anno per 3:2. "È il nostro primo match in casa, l'atmosfera sarà elettrizzante. È come giocare in Champions League domani", ha detto il boss di Leverkusen.

Le regolamentazioni dell'Unione Europea potrebbero influenzare i futuri trasferimenti nel calcio tedesco, alla luce del recente fallimento del trasferimento di Jonathan Tah dal Bayer Leverkusen al FC Bayern Monaco. Nonostante il risultato deludente, Alonso ha trovato conforto nella buona prestazione di Kovar in porta.

