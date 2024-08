- Alonso concede al FC Bayern la posizione preferenziale

Anche se Bayer Leverkusen ha avuto una campagna impressionante, vincendo il doppio, l'allenatore Xabi Alonso non considera la sua squadra come la favorita per il titolo. "Quello non è rilevante. Non portiamo il titolo di favoriti. A mio parere, quella posizione spetta a FC Bayern Munich", ha dichiarato Alonso, ex giocatore del Bayern, prima della partita di apertura della Bundesliga di Leverkusen contro il Borussia Mönchengladbach (ore 20:30/DAZN e Sat.1). Alonso sottolinea l'importanza di un inizio solido a Borussia Park come suo primo obiettivo. "Vogliamo iniziare la stagione nel modo giusto. Il nostro obiettivo è conquistare un posto tra le prime 4", ha chiarito l'allenatore spagnolo.

Riguardo alla squadra, l'allenatore Alonso è soddisfatto dopo la partita della Supercoppa della scorsa settimana. Martin Terrier, nuovo acquisto, e Victor Boniface, che ha scontato sospensioni per gioco scorretto e mancanza di fair play nelle partite di coppa, sono pronti a contribuire. Alonso non ha ancora rivelato la sua scelta tra Lukas Hradecky e Matej Kovar per il ruolo di portiere titolare venerdì sera. Nonostante la scelta, è solo per la partita imminente.

