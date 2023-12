Alok Vaid-Menon: "È tempo di un nuovo paradigma di bellezza".

Quando ho detto per la prima volta a mia nonna che ero transgender ha risposto: "Come hai potuto farmi questo?". Ai suoi occhi il mio viaggio serviva a farle del male, non a guarire me stessa. Alla fine è morta senza avermi mai visto come me stesso. Al suo funerale ho dovuto vestirmi come l'uomo che lei voleva che fossi. Ho pianto: per lei e per me.

Nonostante le costanti invalidazioni, molte persone transgender effettuano la transizione perché sanno che c'è una tranquilla e feroce dignità nel potersi guardare e dire "questo è ciò che sono".

Le persone emarginate imparano fin da piccole che la bellezza è spesso una questione di potere. Vediamo le persone giuste, magre e conformi al genere tra di noi chiamate "belle", mentre il resto di noi è destinato a passare tutta la vita ad aspirare ad essere come loro.

È tempo di un nuovo paradigma di bellezza.

La bellezza consiste nell'apparire come se stessi, anche di fronte alla repressione sociale e culturale. Accedere a questa bellezza può sembrare impossibile in un sistema che premia il conformismo rispetto alla creatività. Ma, secondo la mia esperienza, l'impegno per un'onesta autorealizzazione produce una pace e una convinzione senza pari.

Come persona visibilmente non conforme al genere, ricevo spesso consigli non richiesti sul mio aspetto. Una volta un perfetto sconosciuto mi ha avvicinato per strada e mi ha detto: "Saresti più convincente se ti radessi. Posso comprarti un rasoio?". La vista di me che camminavo a testa alta - bruno, barbuto e con un audace labbro rosso - era troppo per loro. Come tanti, questa persona ha scambiato la sua insicurezza per la mia.

In momenti come questi penso a quanto possa essere pericolosa la bellezza.

Perché gli standard di bellezza inculcati richiedono così spesso che alcuni di noi diventino invisibili per far sentire le altre persone più a loro agio? La bellezza ha un modo di giustificare la violazione in nome della benevolenza. Dà legittimità al modo in cui controlliamo e limitiamo l'aspetto degli altri. "Lo faccio solo per aiutare". La presunzione è sempre quella: "Perché nessuno dovrebbe voler essere bello?".

Ma a quali standard di bellezza dobbiamo attenerci?

La bellezza normativa è insicura. Se fosse universale e giusta, non avrebbe bisogno di essere costantemente dimostrata. I diversi modi di apparire non sarebbero visti come una minaccia, ma solo come un altro modo di essere.

Per tanto tempo ho vissuto la mia vita all'interno dei vincoli imposti dalla società su chi avrei dovuto essere. Non ha funzionato. Desideravo un modo di essere più coerente con quello che sentivo, non con quello che mi era stato detto.

Dopo la transizione ho giurato che non avrei mai più compromesso la mia dignità per la simpatia.

Anche se vengo costantemente molestata per questo, riesco ad andare avanti perché so chi sono.

Ora so che ci sono tanti modi di essere belli quante sono le persone. Continuando il mio percorso di autoaccettazione, vedo molta più bellezza intorno a me.

Sono orgogliosa di far parte di una generazione di artisti che sfidano la bellezza tradizionale e mostrano al mondo che la nicchia è la nuova norma. Non stiamo cercando di stabilire un nuovo standard di bellezza. Piuttosto, stiamo cercando di far capire che non c'è un solo modo di essere belli - c'è solo il vostro modo di essere belli.

La bellezza non è più negli occhi di chi guarda. La bellezza consiste nell'apparire come se stessi.

Per saperne di più su Alok, visitate il suo sito web.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com