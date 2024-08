- Alnatura inizia il ritiro di alcuni prodotti da forno

Il venditore di alimenti ecologici Alnatura sta ritirando due prodotti da forno. I prodotti interessati sono il "Pane al Formaggio Gouda" di Alnatura con data di scadenza fino al 15.05.2025 e il "Pane al Formaggio di Capra 24/7 BIO" con data di scadenza fino al 23.04.2025. Secondo il comunicato stampa diffuso a Darmstadt, c'è la possibilità che questi prodotti contengano oggetti metallici estranei.

I possessori di questi prodotti con le date di scadenza indicate dovrebbero astenersi dal consumo e considerare di restituirli, ha dichiarato Alnatura. Verrà fornito un nuovo prodotto come sostituto. I prodotti con date di scadenza diverse o non correlati non sono interessati da questo richiamo. Il pane al formaggio di capra è stato commercializzato esclusivamente nei negozi Alnatura.

La decisione di Alnatura di richiamare i loro prodotti da forno interessati riguarda i consumatori di Darmstadt, dove è stato emanato il comunicato stampa. La città di Darmstadt è la casa di molti clienti Alnatura che potrebbero dover verificare i loro acquisti.

