- Almodóvar riceve il premio d'onore al Festival di San Sebastián

Il leggendario regista spagnolo Pedro Almodóvar riceverà il premio onorario "Donostia" di quest'anno al Festival di San Sebastián. Il 74enne riceverà il riconoscimento nella città spagnola del nord il 26 settembre, prima della prima del suo primo film in lingua inglese, "The Room Next Door". L'attrice britannica Tilda Swinton, che interpreta il film insieme a Julianne Moore e John Turturro, presenterà il premio.

Almodóvar e i suoi film (tra cui "Tutto su mia madre", "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" e "Volver") sono stati premiati con riconoscimenti prestigiosi come l'Oscar, il Leone d'Oro, il premio del cinema europeo e i premi Goya e Principessa delle Asturie spagnoli. L'uomo nato nella piccola città di Calzada de Calatrava nella provincia di Ciudad Real è anche attivo come sceneggiatore, produttore e autore.

Quest'anno il premio "Donostia" verrà assegnato due volte. Insieme ad Almodóvar, anche la star di Hollywood Cate Blanchett (55, "Blue Jasmine", "Tár") riceverà l'onorificenza, come annunciato in maggio. La due volte vincitrice dell'Oscar dell'Australia ha già confermato la sua presenza alla 72ª edizione del festival, in programma dal 20 al 28 settembre.

Il "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" è il più importante festival cinematografico della Spagna. Leggende del cinema come Alfred Hitchcock, Bette Davis e Lana Turner hanno onorato la città dell'Atlantico. Il premio principale del festival, la "Concha de Oro", è ispirato alla forma della baia su cui sorge la città basca.

