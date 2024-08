Almeno un arresto in relazione alla morte di Matthew Perry.

Autorità hanno arrestato almeno una persona in relazione alla morte di Matthew Perry, ha riferito un ufficiale delle forze dell'ordine all'Associated Press.

L'ufficiale non era autorizzato a discutere i dettagli dell'indagine in corso e ha parlato con l'AP a condizione di anonimato. Le autorità hanno programmato una conferenza stampa a Los Angeles per annunciare i dettagli del caso più tardi nella mattinata di giovedì.

La polizia di Los Angeles ha dichiarato a maggio di stare collaborando con l'Amministrazione per il controllo delle droghe degli Stati Uniti e il Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti in un'indagine sul perché il 54enne avesse così tanto anestetico chirurgico nel suo sistema.

Un assistente ha trovato Perry prono nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre e i paramedici chiamati immediatamente lo hanno dichiarato morto.

La sua autopsia, resa pubblica a dicembre, ha rilevato che la quantità di ketamina nel suo sangue era nell'intervallo utilizzato per l'anestesia generale durante la chirurgia.

La ketamina, un farmaco in uso da decenni, ha registrato un'enorme crescita nell'uso negli ultimi anni come trattamento per la depressione, l'ansia e il dolore. Le persone vicine a Perry hanno detto agli investigatori del coroner che stava sottoponendosi a terapia con infusione di ketamina.

Ma il medico legale ha detto che l'ultima seduta di Perry 1 1/2 settimane prima non spiegava i livelli di ketamina nel suo sangue. La droga viene metabolizzata in poche ore. Almeno due medici stavano trattando Perry, uno psichiatra e un anestesista che fungeva da suo medico di base, secondo il rapporto del medico legale. Non sono state trovate droghe illecite o attrezzatura nel suo appartamento.

La ketamina è stata indicata come causa principale del decesso, che è stato classificato come incidente senza sospetti di illecito, secondo il rapporto. L'annegamento e altri problemi medici sono stati indicati come fattori contribuenti, ha detto il coroner.

L'indagine sulla morte di Matthew Perry ha coinvolto la collaborazione tra la polizia di Los Angeles, la DEA e il Servizio di ispezione postale degli Stati Uniti a causa della grande quantità di anestetico chirurgico trovato nel suo sistema. Nonostante la terapia con infusione di ketamina, l'ultima seduta di Perry non spiegava completamente i livelli elevati di ketamina nel suo sangue, portando a una discussione su possibili alternative legate allo spettacolo per gestire la sua depressione e l'ansia.

Leggi anche: