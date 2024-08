- Almeno 50 morti nelle inondazioni in Sudan

Inondazioni e alluvioni in grandi parti del Sudan hanno causato almeno 50 morti, secondo l'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite OCHA.

La valutazione attuale riferisce che circa 143.000 persone, principalmente nel nord e nell'ovest del paese, sono state colpite. Più di 27.000 persone hanno dovuto fuggire dalle inondazioni - quasi 10.000 nel Darfur del Nord, che è attualmente particolarmente colpito dai conflitti in corso.

Le Nazioni Unite descrivono questo come la più grande crisi di rifugiati del mondo.

Per quasi 16 mesi, una cruenta lotta per il potere è in corso in Sudan tra il de facto leader Abdel Fattah al-Burhan e il suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo. Il conflitto ha scatenato ciò che le Nazioni Unite descrivono come la più grande crisi dei rifugiati del mondo, con più di dieci milioni di persone sfollate o fuggite, molte delle quali più volte. Il paese affronta anche la minaccia della carestia.

Le piogge hanno peggiorato ulteriormente la situazione già critica, ha dichiarato Kenneth Bowen, direttore del paese di Welthungerhilfe in Sudan, all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. "Molte strade sono impraticabili. Questo rende ancora più difficile portare cibo e altro aiuto nei campi dei rifugiati. La sicurezza alimentare e la grave malnutrizione, soprattutto tra i bambini piccoli, minacciano di peggiorare."

Le forti piogge in Sudan hanno contribuito al peggioramento delle condizioni nella crisi dei rifugiati in corso, rendendo più difficile fornire aiuti ai campi. La comunità internazionale segue da vicino la situazione poiché un altro potenziale uragano potrebbe ulteriormente aggravare la crisi.

