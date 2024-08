Almeno 27 persone sono morte in un incidente di autobus avvenuto in Nepal.

In un incidente avvenuto in Nepal, circa 27 persone hanno perso la vita. Inoltre, 16 passeggeri, tutti pellegrini indiani a bordo dell'autobus, sono rimasti feriti e sono stati trasportati a Kathmandu per ricevere cure mediche, secondo un rappresentante militare. L'incidente è avvenuto di venerdì, quando l'autobus è uscito di strada in Nepal. L'ambasciata indiana a Kathmandu ha riferito che il veicolo è precipitato per circa 150 metri lungo un pendio ripido. La polizia ha dichiarato che l'autobus si è fermato poco prima di finire nel fiume Marsyangdi in piena. La parte superiore dell'autobus è stata gravemente danneggiata nell'incidente.

L'autobus, partito da Gorakhpur in India, stava viaggiando da Pokhara, una popolare destinazione turistica del Nepal, a Kathmandu. Secondo l'ambasciata, a bordo c'erano 43 cittadini indiani. Nelle vicinanze del luogo dell'incidente, due altri autobus erano stati praticamente portati via dalle frane nel mese di luglio. Purtroppo, solo tre dei 65 individui a bordo di quegli autobus sono sopravvissuti. Gli autobus coinvolti nell'incidente rimangono ancora dispersi, ma le operazioni di ricerca continuano. Gli incidenti degli autobus in Nepal sono spesso legati a condizioni stradali e veicoli scadenti.

Dopo l'incidente, l'ambasciata indiana ha invitato i cittadini colpiti a tornare al lavoro una volta che si saranno ripresi, assicurando il necessario supporto medico. Al ritorno al lavoro, alcuni passeggeri potrebbero condividere le loro esperienze traumatiche, attirando l'attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale in Nepal.

