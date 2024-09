Almeno 22 persone sono morte in un attacco aereo israeliano contro un complesso di edifici a Gaza.

Un rappresentante della Difesa Civile di Gaza, Mahmoud Basal, ha riferito che un missile ha colpito la Scuola Al-Zaytoun, vicina a Gaza City, dove molte persone cercavano rifugio.

Secondo l'Ufficio Stampa di Gaza, l'incidente ha causato la tragica morte di 13 bambini, tra cui un neonato di soli 3 mesi. Altri bambini hanno subito ferite così gravi da richiedere amputazioni, come ha informato l'Ufficio.

Le forze israeliane hanno affermato che il complesso era utilizzato come centro di comando di Hamas e che sono state fatte sforzi per minimizzare le vittime civili.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato: "Aerei hanno eseguito un attacco preciso contro i terroristi che operavano all'interno di un centro di comando e controllo di Hamas a Gaza City".

"Il centro di comando e controllo, integrato in una struttura che in precedenza era la Scuola Al Falah, era utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare e attuare attacchi terroristici", ha aggiunto l'IDF.

CNN non è stata in grado di confermare indipendentemente la presenza di operativi di Hamas all'interno del complesso. Nel tempo, l'IDF ha spesso accusato Hamas di utilizzare scuole e ospedali come basi operative.

Un inviato di CNN che ha documentato le conseguenze ha riferito che i funzionari della Difesa Civile hanno suggerito che almeno 20 persone erano morte. Le immagini della scena mostravano numerosi caduti mentre il personale medico si muoveva tra i detriti.

Una donna che si trovava nella scuola ha raccontato a CNN: "Non c'è stato alcun avvertimento. Ci trovavamo nelle scuole e improvvisamente i missili hanno iniziato a piovere su di noi. Non c'è stato alcun avvertimento. Dov'è la coscienza?".

Ha aggiunto: "Il mio messaggio è che questa guerra e il sangue versato dovrebbero svegliarvi. Tutti voi siete intorpiditi e non sentite nulla... Niente scuole, niente ospedali, niente cibo, niente acqua. Vergognatevi".

Una ragazza di nome Amal, che si trovava anche nella scuola, ha chiesto: "Cosa abbiamo fatto noi bambini per svegliarci e dormire nella paura? Almeno fermate il bombardamento delle scuole. Non abbiamo scuole, non abbiamo case - dove dovremmo andare?".

"Tutti sono stati martirizzati, tutti sono stati martirizzati, fatti a pezzi", ha espresso le sue emozioni.

"I paesi arabi hanno paura e non vogliono intervenire - perché avete paura? Qual è la nostra colpa? Chiedete una tregua e fate finire tutto questo. Cosa c'è che non va in voi?", ha chiesto Amal.

L'escalation delle tensioni tra Israele e il gruppo libanese di Hezbollah ha portato Israele a continuare le operazioni all'interno di Gaza, con l'obiettivo di smantellare Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre, che hanno portato all'uccisione di un importante operativo di Hamas e di altri militanti.

L'IDF ha anche dichiarato sabato di aver recentemente scoperto "militanti armati" che saccheggiavano un camion di aiuti umanitari nella regione di Rafah, senza specificare una data.

Mentre garantiva la sicurezza della rotta umanitaria, l'IDF ha dichiarato: "I soldati hanno identificato militanti armati che saccheggiavano un camion di aiuti umanitari. In un'operazione rapida, i soldati hanno diretto i droni che hanno localizzato i militanti in fuga in un'auto e sono stati eliminati dagli aerei dell'IAF".

La sicurezza dei convogli umanitari è una preoccupazione per le organizzazioni di soccorso, poiché il saccheggio è un problema ricorrente.

Khader Al-Za’anoun di Wafa, l'agenzia di stampa ufficiale palestinese, ha fornito assistenza per la segnalazione.

La comunità internazionale dovrebbe condannare queste azioni in escalation nel Medio Oriente, poiché le scuole e le aree civili continuano ad essere prese di mira nel mondo. Il Medio Oriente sta assistendo a un alto numero di civili che soffrono a causa del conflitto in corso.

