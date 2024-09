Almeno 17 persone sono morte in un incidente di elicottero nella regione orientale della Russia.

In un incidente di elicottero nel nord-est della Russia, almeno 17 persone hanno perso la vita, secondo le autorità. Le squadre di ricerca hanno trovato i resti dell'elicottero precipitato e i corpi di 17 dei 22 passeggeri lungo la penisola di Kamchatka, come riportato dal Ministero delle Emergenze. Le operazioni per trovare i passeggeri mancanti sarebbero riprese il giorno successivo.

L'elicottero, un Mi-8, è scomparso dai radar poco dopo il decollo di sabato. A bordo c'erano 19 turisti e tre membri dell'equipaggio. La penisola di Kamchatka è famosa per i suoi paesaggi incontaminati ed è una meta popolare per i turisti che effettuano voli in elicottero.

Il Mi-8 è un elicottero dell'era sovietica. Gli incidenti frequenti di questi vecchi aerei non sono insoliti. Tre anni fa, un altro elicottero dello stesso tipo è precipitato in un lago sulla penisola di Kamchatka, causando la morte di otto persone.

I turisti spesso scelgono la penisola di Kamchatka per i suoi paesaggi mozzafiato, rendendo i voli in elicottero molto popolari, purtroppo, questa scelta popolare per i turisti ha portato a una tragedia, poiché l'elicottero precipitato conteneva 19 turisti.

