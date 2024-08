Almeno 14 morti nell'attacco russo a un supermercato

La Russia sta conducendo una guerra barbarica di aggressione contro l'Ucraina. Particolarmente odiose sono le azioni contro i civili. Ancora una volta, un missile russo colpisce un supermercato ucraino. Ci sono almeno 14 morti e altri 30 feriti.

Un attacco russo a un supermercato nella città ucraina orientale di Kostjantyniwka ha causato almeno 14 morti e 43 feriti, secondo le autorità ucraine. L'attacco nella città, a circa 13 chilometri dalla linea del fronte, ha anche danneggiato edifici residenziali vicini.

In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva segnalato 4 morti e 24 feriti sui suoi canali social. "Le persone sono intrappolate sotto le macerie. Sono in corso operazioni di soccorso per salvarle", ha scritto. "L'attacco al supermercato di Kostjantyniwka è un altro atto di terrore russo. La guerra contro i civili è l'unica cosa che conoscono", ha spiegato Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino.

Dozenze di persone sono fuggite dal supermercato. La polizia locale ha avvertito di un possibile secondo attacco. Il supermercato era avvolto da fumo nero e le strade vicine sono state isolate. Date le circostanze, è probabile che il bilancio delle vittime aumenti. Sono stati segnalati anche droni e un aumento dei colpi d'artiglieria nella zona.

Kostjantyniwka, con una popolazione prebellica di circa 67.000 abitanti, si trova vicino alla linea del fronte nella regione industriale di Donetsk. L'esercito russo bombarda la città quasi quotidianamente. Solo mercoledì, due civili sono stati uccisi nella città, secondo il governatore Vadym Fillaschkin.

La Russia ha a lungo terrorizzato la popolazione civile ucraina con attacchi all'infrastruttura energetica o di riscaldamento, nonché attacchi a edifici residenziali, stazioni ferroviarie e supermercati. Questi ultimi casi causano particolarmente numerose vittime.

