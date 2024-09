All'ONU, Blinken elenca la Cina e l'Iran come temi di preoccupazione.

Il Segretario di Stato USA Blinken esorta a un'azione più decisa contro gli alleati di Russia nel conflitto ucraino Antony Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di sanzioni più severe contro gli alleati di Russia che appoggiano la guerra in Ucraina durante una riunione dell'ONU. Ha dichiarato: "La soluzione più efficace è fermare coloro che alimentano l'aggressione di Putin". Questa dichiarazione è stata fatta durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Blinken ha anche sostenuto una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite, menzionando specificamente il sostegno di Russia da parte di Corea del Nord e Iran.

23:45 La Cina difende i negoziati per la pace in Ucraina all'ONU Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a concentrarsi di più sui negoziati per la pace in Ucraina. Ha sottolineato l'importanza di attenersi a tre principi chiave: non espansione della zona di conflitto, non escalation degli scontri e nessun provocazione. Wang ha fatto queste dichiarazioni durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla quale era presente anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang ha sottolineato la neutralità della Cina nel crisi, dichiarando: "La Cina non ha scatenato la crisi ucraina e non vi è coinvolta". I paesi occidentali accusano la Cina di rafforzare la guerra in Ucraina attraverso forniture estese di armi alla Russia.

23:09 Zelenskyy dubita dei negoziati con la Russia per porre fine alla guerra Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso forti preoccupazioni sulla risoluzione delle ostilità in corso con la Russia attraverso trattative diplomatiche. " Questa guerra non può svanire", ha detto Zelenskyy durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Ha messo in discussione l'efficacia dei negoziati per risolvere il conflitto, dichiarando: "In questa luce, la pace non può essere raggiunta attraverso conversazioni". Ha anche sottolineato la necessità di azioni decise.

22:00 Trump esige il ritiro degli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto il ritiro degli Stati Uniti dal conflitto in Ucraina. Durante un evento della campagna in Georgia, Trump ha criticato l'amministrazione Biden per aver trascinato gli Stati Uniti in guerra, dichiarando: "Non possono più estrarci ora. Non possono farlo". Ha suggerito che solo sotto la sua guida gli Stati Uniti avrebbero potuto uscire dal conflitto: "Mi occuperò io. Tratterò un'uscita. Dobbiamo andarcene".

21:30 Gli Stati Uniti inviano un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina Fonti riportano che gli Stati Uniti stanno inviando un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di circa 375 milioni di dollari all'Ucraina. Il pacchetto include diverse munizioni, artiglieria, veicoli corazzati e bombe a grappolo a medio raggio, secondo fonti del governo degli Stati Uniti. Un annuncio ufficiale dell'aiuto è atteso per domani, con una parte significativa delle armi da inviare immediatamente dalle scorte dell'esercito degli Stati Uniti. Dal'inizio dell'invasione russa nel 2022, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 56,2 miliardi di dollari in aiuti militari.

20:54 L'Ucraina respinge l'occupazione temporanea da parte della Russia come soluzione di pace Il Ministero degli Esteri ucraino ha respinto la prospettiva di un'occupazione temporanea del suo territorio da parte della Russia durante i negoziati di pace. La formula di pace di Zelenskyy include il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino entro i confini internazionalmente riconosciuti. La Russia controlla attualmente circa un quinto del paese confinante e rivendica la proprietà di diverse regioni amministrative nel sud-est, comprese la penisola di Crimea, che ha annesso nel 2014.

20:25 L'esercito russo recluterà i criminali per la guerra in Ucraina Il parlamento russo ha approvato una legge che consente ai sospetti criminali di unirsi all'esercito nel conflitto in corso contro l'Ucraina. La legge permette a coloro che sono stati già accusati ma non ancora condannati di arruolarsi. Se vengono onorati o feriti in battaglia, le loro accuse verranno cancellate. La legge attende ancora l'approvazione della Camera alta e del Presidente Vladimir Putin. L'esercito russo ha già utilizzato i criminali in cambio di servizio al fronte per qualche tempo.

19:43 L'Australia fornirà all'Ucraina i carri armati Abrams in pensione Le forze ucraine potrebbero ricevere 59 carri armati Abrams M1A1 in pensione dall'Australia per contrastare le forze di invasione russe. Le fonti suggeriscono che il governo australiano sta collaborando con l'amministrazione Biden per facilitare il trasferimento. Il Sydney Morning Herald ha riferito che i 59 carri armati Abrams M1A1 in pensione includono modelli che non hanno mai visto il combattimento. I 59 carri armati stanno per essere sostituiti da versioni più nuove e la comunità ucraina in Australia ha sostenuto il piano dopo aver scoperto dell'attrezzatura militare in surplus in vendita online.

18:50 Due adolescenti russi arrestati per l'accusa di aver dato fuoco a un elicottero militare Due adolescenti russi sono stati trattenuti in Siberia per l'accusa di aver dato fuoco a un elicottero militare. Il tribunale di Omsk ha ordinato una detenzione preventiva di due mesi per i 16enni. In caso di condanna, rischiano fino a 20 anni di prigione. Il canale Telegram locale riferisce che i due studenti sono entrati in una base militare sabato e hanno lanciato una bottiglia molotov su un elicottero MI-8. Hanno dichiarato in un video Telegram di essere stati motivati dal pagamento e hanno promesso circa 18.000 euro. L'identità del loro reclutatore rimane sconosciuta.

18:17 Wagner Propagandist Apprehended in Chad's CustodyL'arresto di tre individui in Ciad ha creato tensione tra Ciad e Russia. Tra i detenuti c'è Maxim Shugaley, un individuo sanzionato dall'UE come propagandista del gruppo mercenario Wagner, e il suo collaboratore Samer Sueifan. Secondo i resoconti russi, sono un sociologo e il suo interprete che avevano già scontato una pena in Libia per accuse di manipolazione delle elezioni. La Russia sostiene che siano stati arrestati al loro arrivo all'aeroporto del Ciad il 19 settembre. Il 21 settembre sono stati arrestati anche un altro russo e un cittadino bielorusso. L'ambasciatore del Ciad in Russia ha informato l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, chiedendo la loro immediata consegna alle autorità russe. In precedenza, il ministero degli Esteri russo aveva richiesto il loro rilascio. Le ragioni del loro arresto rimangono poco chiare.

17:40 Peseschkian, Iran's President, to Attend Russia Summit, Meets PutinIl presidente iraniano Massoud Peseschkian incontrerà il presidente russo Vladimir Putin durante una visita in Russia a ottobre. Secondo un portavoce a Teheran, Peseschkian parteciperà al summit del BRICS e terrà anche consultazioni bilaterali con Putin. Ha inoltre aggiunto che un accordo sulla "partnership strategica" tra Iran e Russia è prossimo alla conclusione, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

17:07 Strack-Zimmermann Stands Firm Against Shift in Ukraine PolicyLa presidente della commissione difesa del Parlamento europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha negato con forza qualsiasi cambiamento nella politica del suo partito riguardo all'Ucraina. Nonostante le recenti elezioni regionali, si batte per un impegno maggiore nel far comprendere perché sostenere l'Ucraina sia nel nostro interesse. Avverte: "Se Putin avrà la meglio (...), non sarà l'ultimo conflitto."

16:44 Biden Through UN: "We Won't Back Off Our Support for Ukraine"Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a mantenere il sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. "Non diminuiremo il nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Biden. Ha definito la guerra della Russia un fallimento.

16:25 Ukrainian Vehicles in Germany Require German Registration from OctoberA partire da ottobre, i rifugiati ucraini in Germania dovranno registrare i loro veicoli se si trovano nel paese da più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito le basi per questa legge. Fino al 30 settembre, i veicoli godono ancora di esenzioni locali. Il nuovo processo di registrazione è stato illustrato in un questionario sviluppato dal Ministero federale dei trasporti e dagli stati federali negli ultimi mesi. I proprietari dei veicoli dovranno presentare documenti, tra cui un documento con nome in latino, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione. Non sono accettati documenti ucraini elettronici. Al termine della registrazione, le targhe ucraine devono essere sostituite.

15:40 Explosions in Kharkiv: Civilian Casualties Following Guided Bomb StrikesUna serie di bombe guidate russe hanno colpito la città ucraina orientale di Kharkiv, causando vittime tra i civili. "Il numero di morti è salito a tre", ha scritto il governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti, una bomba guidata ha colpito direttamente un edificio a più piani. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente informato su Telegram di bombardamenti in quattro distretti cittadini e due edifici residenziali danneggiati.

15:15 German Military Conducts Defense Exercise in Hamburg HarbourDal 29 settembre al 1° ottobre, l'esercito tedesco sta pianificando un'esercitazione di difesa su larga scala nel porto di Amburgo, denominata "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg garantirà una parte del porto con truppe di protezione interna, come dichiarato dall'esercito. Tra le altre cose, verrà istituito un posto di blocco. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere le infrastrutture di difesa importanti, mantenere una valutazione della situazione uniforme su tutti i livelli e garantire una comunicazione rapida e sicura tra tutti i partecipanti all'esercitazione. Il traffico civile non sarà coinvolto nell'esercitazione e non dovrebbe essere disturbato. Dopo la violazione da parte della Russia del diritto internazionale nel suo attacco all'Ucraina, si percepisce la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, come menzionato in una dichiarazione. Gli alleati della NATO mirano a contrastare questo rapidamente deployando truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, per la sua posizione geostrategica, riveste il ruolo di un hub. Pertanto, l'organizzazione del trasporto militare via ferrovia, strada o aria, la fornitura di cibo, letti o carburante, o la protezione di intere colonne di veicoli devono essere praticati per scoraggiare in modo credibile", si continua.

14:30 Zelensky Bolsters Investment in Ukraine's Energy Sector in the USIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sfruttato gli investimenti nel settore energetico danneggiato durante la sua visita negli Stati Uniti. "L'attenzione principale era sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto il capo di stato sui social network. Il paese teme blackout quest'inverno a causa dei danni causati dalla guerra russa. Zelensky ha presentato incentivi speciali. "Questo è una proposta da parte nostra. Questo è uno dei punti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. Insieme a rappresentanti delle compagnie energetiche, finanziarie e assicurative, ha partecipato alla riunione anche la capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, Samantha Power, a New York.

13:55 Esperto Militare Sostiene Che l'Offensiva Ucraina a Kursk è un SuccessoMolti osservatori dissentono sulla vittoria o il fallimento dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. L'esperto militare Nico Lange la considera un successo e afferma: "Mentre Zelensky tratta i piani di pace ucraini a New York, immaginiamolo mentre tratta queste trattative senza l'offensiva di Kursk. Questo da solo sottolinea il valore e il successo dell'offensiva di Kursk."

13:17 Kiev: "Strategia della Vittoria" Include la Proposta di Invito alla NATOLa proposta per l'adesione dell'Ucraina alla NATO è parte della "Strategia della Vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kiev, come dichiarato da Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, durante un'apparizione a New York. Nonostante gli avvertimenti di Mosca di escalation, gli alleati dell'Ucraina dovrebbero estendere questo invito, secondo Yermak. La strategia include sia componenti militari che diplomatiche. La Russia ha invaso l'Ucraina in parte a causa dell'aspirazione di Kiev di unirsi alla NATO.

12:42 Dopo le Dichiarazioni di Pace di Zelensky: la Russia Rimarrebbe Fissa sui suoi Obiettivi di GuerraDespite Kyiv's plea for negotiations, Moscow continues to stand firm on its war objectives in Ukraine. "Once these goals are achieved, in one way or another, the special military operation will end," said Kremlin spokesman Dmitry Peskov, referring to the 2.5-year Russian invasion. He responded to President Volodymyr Zelensky's statements during his U.S. trip, where he suggested that an end to the war was closer than many expect. Zelensky introduced his "Triumph Strategy" in the U.S., aiming to put pressure on Moscow to negotiate. Russia's war objectives include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and previously, the removal of the Kyiv government. Many experts believe Russia's ultimate goal is control over all of Ukraine.

11:59 Situazione Critica a Vuhledar - i Russi Stanno Apparently Utilizzando una Strategia IngannevoleLa situazione intorno a Vuhledar è critica e peggiora, secondo Deepstate. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo riducono in rovine con l'artiglieria e altre armi." Deepstate non riferisce l'ingresso di truppe russe. "Resistere fino alla fine significa sacrificare la città rimanente per il prezzo del nostro esercito, che è inaccettabile. Avremmo dovuto pensare alle conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e continuano nonostante tutto." Secondo Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata" bombardando pesantemente Vuhledar dall'aria:

11:15 Attacchi Spectacolari sui Depositi di Munizioni Russi: Distrutte Enormi Quantità di Munizioni RussiL'Ucraina ha recentemente eseguito diversi attacchi spettacolari sui depositi di munizioni, distruggendo enormi quantità di razzi, granate d'artiglieria e altre risorse russe. Le immagini a risoluzione elevata di Maxar dimostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Torsun.

10:46 Attacchi Devastanti a Zaporizhzhia: Un Morto, Several Feriti e Danni EnormiGli attacchi russi sulla città ucraina sud-orientale di Zaporizhzhia hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. L'area è stata colpita da "attacchi aerei massicci" in due ore lunedì sera, ha riferito l'agenzia statale per la difesa civile. "Un uomo è morto e sei altri sono rimasti feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15 anni," ha detto il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. È stato incendiato anche un impianto infrastrutturale e edifici residenziali. Secondo un dipendente dell'amministrazione comunale, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla Ciurma della Portaerei Russa: "La Portaerei Potrebbe Mai Più Salpare"La ciurma della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" sta apparentemente venendo riassegnata al fronte, secondo un articolo di Forbes. La nave è famosa per la sua serie di disastri, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il riassegnamento della ciurma potrebbe essere un segno dei problemi finanziari della Russia:

09:27 Fortezza della Resistenza: Wuhledar è sull'Orlo del Collasso? Forze Russe Stanno Apparently AvanzandoLe forze russe stanno apparentemente avanzando verso la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato," scrive Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina. Altri blogger filorusso-guerra riferiscono anche l'attacco. I media di stato russi riferiscono che la città, situata nella regione di Donetsk, è stata circondata e si stanno svolgendo combattimenti a est dell'insediamento. L'esperto militare colonnello Reisner dice anche a ntv.de che le truppe russe stanno avanzando verso la città da diverse direzioni come una tenaglia. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si deve presupporre che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e mezzi da combattimento, non sarà in grado di mantenere l'area."

08:59 Russia e Ucraina si Scambiano Attacchi di Droni durante la NotteLa difesa aerea della Russia avrebbe abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero della difesa russo. Sei sono stati intercettati sopra le regioni di Belgorod e Kursk, e uno sopra la regione di Bryansk. Nel frattempo, l'aeronautica ucraina riferisce che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono segnalazioni iniziali di vittime o danni.

08:17 La Danimarca Incoraggia gli Alleati dell'Ucraina ad Approvare l'Uso di Armi Occidentali a Lungo RaggioLa premier danese Mette Frederiksen incoraggia gli alleati dell'Ucraina ad approvare l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. In un'intervista a Bloomberg, suggerisce di porre fine ai dibattiti sulle limitazioni. "Proponiamo di porre fine alla discussione sui confini", afferma Frederiksen. Pensa che la linea più significativa sia già stata superata. "E fu quando i russi invasero l'Ucraina". Si impegna a non permettere mai alla Russia di determinare ciò che è giusto all'interno della NATO, dell'Europa o dell'Ucraina, afferma Frederiksen.

Secondo una telefonata intercettata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per evitare costosi pagamenti di risarcimento alle famiglie. "Li uccidono, la battaglia continua, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?", spiega un uomo a un residente della regione russa di Belgorod nella chiamata segnalata dal Kyiv Independent. I pagamenti per ogni soldato caduto variano tra i $67.500 e i $116.000.

Mentre il presidente ucraino Zelenskyy evidenzia il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, la Russia non mostra alcun segno di voler risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a segnalare pubblicamente la sua mancanza di interesse per un accordo di pace che non comporti la resa completa del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è preparata a negoziare a meno che non si tratti di resa dell'Ucraina, definendo anche la NATO e l'Occidente come "nemici". Secondo l'ISW, la Russia non è interessata a oneste trattative di pace con l'Ucraina, ma menziona solo "piani di pace" e "negoziati" per fare pressione sull'Occidente e costringere l'Ucraina a fare concessioni sulla sua sovranità e integrità territoriale.

Misure decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina già l'anno prossimo, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo l'opportunità di rafforzare la nostra cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelensky in un post sul suo canale Telegram dopo aver incontrato una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti per le sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e per presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti, Zelensky.

Due teenager hanno utilizzato una bottiglia molotov per appiccare il fuoco a un elicottero Mi-8 alla base aerea russa di Omsk lo scorso sabato, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati poi arrestati e avrebbero accettato un'offerta di $20.000 per eseguire l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due ragazzi hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk nella regione di Tyumen. Sono stati segnalati vari atti di sabotaggio in diverse regioni della Russia, inclusi deragliamenti di treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha rivendicato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da "forze sconosciute" contro il regime di Putin.

04:44 Il G7 Esaminerà la Fornitura di Missili a Lungo Raggio a KyivI ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno lunedì della possibile consegna di missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo. Josep Borrell, il rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri, ha annunciato questo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Russia sta ricevendo nuove armi, inclusi missili iraniani, nonostante Tehran abbia ripetutamente negato questo.

03:50 La Pace è più Vicina del Pensato, Dice ZelenskyIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo per una prossima fine della guerra con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", afferma in un'intervista al network televisivo statunitense ABC News. Evidenzia l'importanza del continuo supporto degli Stati Uniti e degli altri partner.

02:50 Vittime degli Ultimi Attacchi Russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno effettuato attacchi ripetuti contro la città ucraina sudorientale di Saporizhzhia nella serata, causando un morto e cinque feriti, secondo il governatore della regione, Ivan Fedorov. Ivan Fedorov riferisce su Telegram che due case sono state distrutte nell'attacco, sebbene il tipo di arma non sia noto. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere senza segnalare feriti.

01:29 Le forze ucraineine sotto pressione nella regione di PokrovskIl comando militare ucraino sta affrontando pressioni nella parte orientale del paese, secondo fonti interne. Lo Stato Maggiore di Kyiv segnala che la situazione nelle aree di Pokrovsk e Kurachove è ancora volatile. Su un totale di 125 attacchi russi lungo la linea del fronte, più di 50 si sono verificati in questa specifica regione. Il comando militare ucraino chiarisce che l'obiettivo principale del nemico è Pokrovsk. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver ostacolato l'avanzata russa verso Pokrovsk, la situazione rimane precaria per i difensori che si dirigono verso Kurachove, situata più a sud-est. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresenta una minaccia di accerchiamento di diverse unità in quella zona. Un simile tentativo di aggiramento delle posizioni difensive è stato notato anche un po' più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno già tentato di catturare con attacchi diretti.

00:28 Uomo americano condannato a sei anni di carcere in Russia per il tentato rapimento del figlioUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con il figlio russo senza il consenso della madre, secondo le autorità giudiziarie. Un tribunale di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di "tentato rapimento" e lo ha condannato alla detenzione in un campo di lavoro. L'uomo, nel luglio 2023, ha tentato di portare il figlio di quattro anni fuori dal paese senza il consenso della madre, come spiegato dal tribunale in un messaggio Telegram. È stato fermato dalle guardie di frontiera mentre tentava di attraversare il confine con la Polonia attraverso un sentiero boschivo.

23:14 Morti segnalate dopo l'attacco ucraino a un villaggio russoTre persone sono morte in un attacco ucraino a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a circa cinque chilometri dal confine, è stato colpito dall'esercito ucraino lunedì, secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, in un aggiornamento Telegram. Due adulti e un adolescente sono morti e altri due, tra cui un bambino, sono rimasti feriti.

22:13 Zelensky elogia il sostegno tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo estremamente grati per l'aiuto della Germania", ha detto Zelensky su X. "I nostri sforzi congiunti hanno salvato molte vite e c'è ancora molto potenziale per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione della Germania di non fornire armi avanzate all'Ucraina.

21:35 Forbes: il equipaggio dell'ammiraglio Kuznetsov potrebbe essere dispiegato in UcrainaL'unico portaerei russo, l'ammiraglio Kuznetsov, ha attirato l'attenzione per i suoi numerosi problemi sin dal suo lancio negli anni '80, nonostante abbia avuto solo pochi dispiegamenti. Recentemente, Forbes magazine riferisce che i soldati del Kuznetsov, un equipaggio di 15.000 persone, stanno sempre più venendo dispiegati in Ucraina, non sulla loro portaerei, ma come parte del loro battaglione. Secondo Forbes, questo è uno dei modi per incontrare le esigenze di reclutamento mensili della Russia, che il magazine stima essere di 30.000 nuovi soldati al mese. Nel frattempo, lo stato del Kuznetsov sembra peggiorare, rendendolo sempre più probabile che diventi un residente permanente sulla costa di Murmansk, dove si trova da tempo.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per gli alleati di Russia nel conflitto ucraino in una dichiarazione, riconoscendo che alcuni paesi europei stanno fornendo supporto alla Russia.

Durante un incontro alle Nazioni Unite, Antony Blinken, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di sanzioni più severe contro questi alleati, menzionando specificamente il supporto della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

