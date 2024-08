- Allocazione di milioni per il progresso rurale - riconoscimento di 34 comuni rurali

In Turingia, c'è un afflusso di milioni extra dalle amministrazioni locali, nazionali e UE nei progetti di miglioramento rurale. Secondo l'annuncio del Ministero dell'Agricoltura, 34 comunità e comuni rurali di questo stato hanno la possibilità di ricevere questi fondi. Tra questi ci sono la regione del villaggio di Forstberg (distretto dell'Unstrut-Hainich), la città di Oberheldrungen (distretto del Kyffhäuser) e il villaggio di Frankenhain nel comune di Geratal (distretto dell'Ilm). Sono state identificate nove nuove aree chiave. Utilizzando questi fondi, gli edifici possono essere ristrutturati o i kindergarten e i club per giovani possono essere ampliati.

I progetti che mettono in evidenza l'armonia sociale, l'ammpliamento delle forniture di base e la crescita sostenibile della comunità sono particolarmente sostenuti. Come ha detto Susanna Karawanskij (Sinistra), Ministro per l'Infrastruttura e l'Agricoltura della Turingia, " Questi e altri progetti rendono i nostri villaggi più attraenti culturalmente e socialmente".

Ogni anno, vengono investiti circa 30 milioni di euro nello sviluppo rurale della Turingia dalle amministrazioni locali, nazionali e UE. Questa riconoscimento è valido per il periodo di finanziamento dal 2025 al 2029. Con il riconoscimento, i comuni possono presentare domanda di finanziamento dal programma. L'allocazione dei fondi da ciascuna fonte non è stata ancora rivelata.

Questo programma di sviluppo rurale serve come una delle politiche chiave del governo statale per rafforzare il settore rurale. Sono disponibili circa 30 milioni di euro per gli investimenti ogni anno. Lo scorso anno è stato concesso il riconoscimento per dieci nuove priorità di finanziamento con una durata dal 2024 al 2028.

Questo programma di sviluppo rurale è una politica chiave del governo statale, che riceve investimenti annuali di circa 30 milioni di euro dalle amministrazioni locali, nazionali e UE.

